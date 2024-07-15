У «дочки» Газпрома в Белгороде имущество на 450 млн без регистрации. Что это?

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
В ходе проведения аудита бухгалтерской отчётности АО «Газпром газораспределение Белгород» выяснилось, что на счету компании есть недвижимость без регистрации права собственности на 456 млн 206 тысяч рублей.
Аудиторы тогда уточнили, что это важный момент, но не предоставили модифицированного мнения.
Журналисты Бел.Ру узнали у «Газпром газораспределение Белгород», что это за недвижимость и почему так вышло, что её не зарегистрировали.
В компании нам ответили, что вся эта недвижимость — это объекты газового хозяйства, а именно распределительные газопроводы.
На момент проведения аудиторской проверки имущество поставлено на баланс общества и находилось в собственности, но её не поставили на кадастровый учёт и не сделали государственную регистрацию собственности из-за особого графика оформления регистрации на объекты газораспределения.