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Posted Сегодня, 12:43

Published Сегодня, 12:43

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

У «дочки» Газпрома в Белгороде имущество на 450 млн без регистрации. Что это?

У «дочки» Газпрома в Белгороде имущество на 450 млн без регистрации. Что это?

15 июля 2024, 12:43
Фото: 1MI
Журналисты Бел.Ру узнали, откуда на балансе АО «Газпром газораспределение Белгород» недвижимость без регистрации на более чем 450 млн рублей.

В ходе проведения аудита бухгалтерской отчётности АО «Газпром газораспределение Белгород» выяснилось, что на счету компании есть недвижимость без регистрации права собственности на 456 млн 206 тысяч рублей.

Аудиторы тогда уточнили, что это важный момент, но не предоставили модифицированного мнения.

Журналисты Бел.Ру узнали у «Газпром газораспределение Белгород», что это за недвижимость и почему так вышло, что её не зарегистрировали.

В компании нам ответили, что вся эта недвижимость — это объекты газового хозяйства, а именно распределительные газопроводы.

На момент проведения аудиторской проверки имущество поставлено на баланс общества и находилось в собственности, но её не поставили на кадастровый учёт и не сделали государственную регистрацию собственности из-за особого графика оформления регистрации на объекты газораспределения.

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#Алёна Мальцева#Экономика#Газпром#Имущество#Недвижимость#Регистрация#Белгород#Кадастровый учёт#Аудит#Аудиторы#Газораспределение
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