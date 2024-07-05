Управленцы «Газпром газораспределение Белгород» обошлись компании в 31 млн за год

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
В заключении независимой аудиторской конторы для АО «Газпром газораспределение Белгород» раскрыли суммы финансовых вознаграждений, которые получили управленцы компании. Всего основной управленческий персонал получил за 2023 год 31,5 млн рублей. В 2022 году эта сумма была ниже — 23,7 млн рублей.
В основной управленческий персонал входят: генеральный директор Николай Клепиков, главный инженер — первый замдиректора Константин Генинг, замдиректора по строительству и инвестициям Александр Белоусов, замдиректора по экономике и финансам Алексей Бредихин, замдиректора по управлению персоналом и общим вопросам Александр Коляда, а также главный бухгалтер Анна Горлова. По состоянию на февраль 2023 года на сайте компании не было указано главного бухгалтера, Горлова появилась там в сентябре 2023 года, а и. о. гендиректора был Константин Выродов. Других кадровых перестановок не совершалось.
В сумму 31 млн 489 тысяч рублей выходят оплата труда, отпускные, премии и прочие выплаты.
Заработная плата за 2023 год составила 18,5 млн рублей, отпускные — 3,4 млн рублей и материальная помощь к отпуску — 1,8 млн рублей, премии выплатили в размере 6,1 млн рублей.