Управленцы «Газпром газораспределение Белгород» обошлись компании в 31 млн за год

В основной управленческий персонал входят: генеральный директор Николай Клепиков, главный инженер — первый замдиректора Константин Генинг, замдиректора по строительству и инвестициям Александр Белоусов, замдиректора по экономике и финансам Алексей Бредихин, замдиректора по управлению персоналом и общим вопросам Александр Коляда, а также главный бухгалтер Анна Горлова. По состоянию на февраль 2023 года на сайте компании не было указано главного бухгалтера, Горлова появилась там в сентябре 2023 года, а и. о. гендиректора был Константин Выродов. Других кадровых перестановок не совершалось.