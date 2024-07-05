bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 10:27

Published Сегодня, 10:27

Modified Сегодня, 10:29

Updated Сегодня, 10:29

Управленцы «Газпром газораспределение Белгород» обошлись компании в 31 млн за год

Управленцы «Газпром газораспределение Белгород» обошлись компании в 31 млн за год

5 июля 2024, 10:27
Фото: Изображение Midjourney
В заключении независимой аудиторской компании АО «Газпром газораспределение Белгород» были раскрыты суммы финансовых вознаграждений управленцев. В 2023 году основной управленческий персонал получил 31,5 млн рублей, а в 2022 году эта сумма составила 23,7 млн рублей.

В заключении независимой аудиторской конторы для АО «Газпром газораспределение Белгород» раскрыли суммы финансовых вознаграждений, которые получили управленцы компании. Всего основной управленческий персонал получил за 2023 год 31,5 млн рублей. В 2022 году эта сумма была ниже — 23,7 млн рублей.

В основной управленческий персонал входят: генеральный директор Николай Клепиков, главный инженер — первый замдиректора Константин Генинг, замдиректора по строительству и инвестициям Александр Белоусов, замдиректора по экономике и финансам Алексей Бредихин, замдиректора по управлению персоналом и общим вопросам Александр Коляда, а также главный бухгалтер Анна Горлова. По состоянию на февраль 2023 года на сайте компании не было указано главного бухгалтера, Горлова появилась там в сентябре 2023 года, а и. о. гендиректора был Константин Выродов. Других кадровых перестановок не совершалось.

В сумму 31 млн 489 тысяч рублей выходят оплата труда, отпускные, премии и прочие выплаты.

Заработная плата за 2023 год составила 18,5 млн рублей, отпускные — 3,4 млн рублей и материальная помощь к отпуску — 1,8 млн рублей, премии выплатили в размере 6,1 млн рублей.

«Газпром» закончил 2023 год с убытками свыше 600 млрд рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
Иск к «Газпром газораспределение Белгород» из-за взрыва дома рассмотрят заново«Газпром межрегионгаз Белгород» за год заключил почти 7 тыс. новых договоров«Газпром межрегионгаз Белгород» потребовал у аэропорта 1 млн рублей за газ
#Алёна Мальцева#Экономика#Газпром#Зарплата#Управление#Финансы#Премии#Белгород#Отпускные#Аудит
Подпишитесь
Сколько человек покинули Белгородскую область после начала СВО?
Сегодня, 12:02
Стала известна стоимость ремонта моста со смайлами в Белгороде
Сегодня, 11:32
Спустя 16 лет: под Сочи исправят ошибку в табличке в названии белгородского города
Вчера, 14:46
Удар дрона по дому белгородцев попал на видео
Сегодня, 11:31
Белгородке с улицы Щорса, 55а не могут дать акт о потере жилья
Сегодня, 09:02
Энергетики «Россети Центр» подключили к сетям новые объекты в четырёх областях
Сегодня, 12:17