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Уголовное дело

Замдиректора «Газпром газораспределение Белгород» задержали: что известно

11 июля 2024, 13:24
Фото: 1MI
Уголовное дело

В Белгороде задержали замдиректора структуры «Газпрома»

Его подозревают в получении особо крупной взятки. Как сообщили в ФСБ, задержали замдиректора с поличным при получении части суммы. В следкоме добавили, что уже возбуждено уголовное дело и что фигурант признал вину.

Задержан замдиректора по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Белгород». Его подозревают в получении особо крупной взятки. Возбуждено уголовное дело по соответствующей статье (ч. 6 ст. 290 УК РФ — до 15 лет тюрьмы).

По версии следствия, гендиректор одной из подрядных организаций передал фигуранту взятку взамен на беспрепятственное принятие работ и подписание актов. Речь изначально шла о сумме в 27 млн рублей.

Как сообщили в следкоме, с мая 2023 года по июль 2024 года обвиняемый получил более 15 млн рублей из указанной выше суммы. В ФСБ уточнили, что замдиректора задержали с поличным при получении очередной части взятки в размере 2 млн рублей.

В СК добавили, что фигурант уголовного дела признал вину. Уже подготовлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста.

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