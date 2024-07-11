Замдиректора «Газпром газораспределение Белгород» задержали: что известно

Как сообщили в следкоме, с мая 2023 года по июль 2024 года обвиняемый получил более 15 млн рублей из указанной выше суммы. В ФСБ уточнили, что замдиректора задержали с поличным при получении очередной части взятки в размере 2 млн рублей.