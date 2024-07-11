Замдиректора «Газпром газораспределение Белгород» задержали: что известно

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Задержан замдиректора по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Белгород». Его подозревают в получении особо крупной взятки. Возбуждено уголовное дело по соответствующей статье (ч. 6 ст. 290 УК РФ — до 15 лет тюрьмы).
По версии следствия, гендиректор одной из подрядных организаций передал фигуранту взятку взамен на беспрепятственное принятие работ и подписание актов. Речь изначально шла о сумме в 27 млн рублей.
Как сообщили в следкоме, с мая 2023 года по июль 2024 года обвиняемый получил более 15 млн рублей из указанной выше суммы. В ФСБ уточнили, что замдиректора задержали с поличным при получении очередной части взятки в размере 2 млн рублей.
В СК добавили, что фигурант уголовного дела признал вину. Уже подготовлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста.