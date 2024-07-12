Имущество замдиректора «Газпром газораспределение Белгород» арестовали

Ранее стало известно, что сотрудники регионального управления ФСБ задержали одного из заместителей директора компании при получении взятки в размере 2 млн рублей. В следкоме уточнили, что подозреваемый получил 15 млн рублей, и ещё более 12 млн рублей он должен был получить позже.