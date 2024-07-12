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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

Имущество замдиректора «Газпром газораспределение Белгород» арестовали

Имущество замдиректора «Газпром газораспределение Белгород» арестовали

12 июля 2024, 13:03
Фото: Изображение Midjourney
По ходатайству следователя суд арестовал имущество подозреваемого в получении взятки заместителя директора ООО «Газпром газораспределение Белгород». Сумма арестованного имущества превышает 16 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

В пятницу в отношении обвиняемого в получении взятки в особо крупном избрали меру пресечения в виде домашнего ареста на 1 месяц и 28 суток. На суде он признал свою вину.

Ранее стало известно, что сотрудники регионального управления ФСБ задержали одного из заместителей директора компании при получении взятки в размере 2 млн рублей. В следкоме уточнили, что подозреваемый получил 15 млн рублей, и ещё более 12 млн рублей он должен был получить позже.

По данным следствия, фигурант получал деньги за лоббирование интересов одной из компаний при выполнении работ по строительству объектов газового хозяйства, возводимых в рамках региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Белгородской области на период с 2022 по 2031 год.

Против него было возбудили уголовное дело за получение должностным лицом взятки в особо крупном размере. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. На допросе подозреваемый признал свою вину и дал показания.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Газпром#Строительство#Коррупция#Уголовное дело#Взятка#Арест#ФСБ#Жилищно-коммунальное хозяйство#Газификация#Белгород
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