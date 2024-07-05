«Дочка» Газпрома в Белгороде имеет имущество без регистрации собственности на 450 млн

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Для АО «Газпром газораспределение Белгород» провели аудит бухгалтерской отчётности за 2023 год. По данным из аудиторского заключения компании «Аудит — новые технологии» на счету компании есть недвижимость на 456 млн рублей, которая не имеет регистрации собственности.
Недвижимость входит в состав основных средств «Газпром газораспределение Белгород». Объекты без регистрации права собственности имеют стоимость в 456 млн 206 тысяч рублей.
Независимые аудиторы посчитали это важным моментом, но не предоставили модифицированного мнения на этот счёт.
По мнению аудиторов, годовая финансовая отчётность достоверно отражает финансовое положение «дочки» «Газпрома».
Ранее мы писали, в каком состоянии принял белгородские организации «Газпрома» новый директор.