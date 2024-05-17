Тут прибыло, там убыло: в каком состоянии принял новый директор «дочки» «Газпрома»

Белгородские компании «Газпрома» на этой неделе возглавил новый генеральный директор — Николай Клепиков. До этого, после ареста по подозрению в получении взяток в должности мэра Старого Оскола Александра Сергиенко, исполняющим обязанности больше года был Константин Выродов.