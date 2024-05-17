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Белгородские «дочки» «Газпрома» отчитались о противоположных показателях за год

Тут прибыло, там убыло: в каком состоянии принял новый директор «дочки» «Газпрома»

17 мая 2024, 08:43
Фото: 1MI

Белгородские «дочки» «Газпрома» отчитались о противоположных показателях за год

Компании «Газпром газораспределение Белгород» и «Газпром межрегионгаз Белгород» опубликовали финансовые отчёты за 2023 год. Повторили ли «дочки» судьбу «Газпрома», узнали журналисты Бел.Ру.

«Газпром» опубликовал отчёт с рекордным для себя минусом. «Национальное достояние» завершило 2023 год с убытком в 629 млрд рублей.

Белгородские компании «Газпрома» на этой неделе возглавил новый генеральный директор — Николай Клепиков. До этого, после ареста по подозрению в получении взяток в должности мэра Старого Оскола Александра Сергиенко, исполняющим обязанности больше года был Константин Выродов.

С какими же финансовыми показателями принял газовые компании в регионе Николай Клепиков?

Дочерние компании «Газпрома» в Белгородской области закончили год по-разному. У «Газпром межрегионгаз Белгород» чистая прибыль составила 146 млн рублей, а выручка от продажи превысила 36 млрд рублей.

Вторая компания в регионе — «Газпром газораспределение Белгород». Её результаты намного хуже: по итогам 2023 года согласно данным аналитической системы «СПАРК» убыток составил 170 млн рублей. Выручка от продаж достигла 3,7 млрд рублей, а расходы немного не дотянули до 3,9 млрд рублей.

Компания участвует в 23 арбитражных делах. Как истец дочка «Газпрома» требует 1,3 млн рублей, а как ответчик может выплатить 270 тысяч рублей.

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#Алёна Мальцева#Город#Белгородская область#Экономика#Газпром#Доходы#Александр Сергиенко#Новости Белгорода#Белгород#Убытки#Белгородский бизнес
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