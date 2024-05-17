Тут прибыло, там убыло: в каком состоянии принял новый директор «дочки» «Газпрома»

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
«Газпром» опубликовал отчёт с рекордным для себя минусом. «Национальное достояние» завершило 2023 год с убытком в 629 млрд рублей.
Белгородские компании «Газпрома» на этой неделе возглавил новый генеральный директор — Николай Клепиков. До этого, после ареста по подозрению в получении взяток в должности мэра Старого Оскола Александра Сергиенко, исполняющим обязанности больше года был Константин Выродов.
С какими же финансовыми показателями принял газовые компании в регионе Николай Клепиков?
Дочерние компании «Газпрома» в Белгородской области закончили год по-разному. У «Газпром межрегионгаз Белгород» чистая прибыль составила 146 млн рублей, а выручка от продажи превысила 36 млрд рублей.
Вторая компания в регионе — «Газпром газораспределение Белгород». Её результаты намного хуже: по итогам 2023 года согласно данным аналитической системы «СПАРК» убыток составил 170 млн рублей. Выручка от продаж достигла 3,7 млрд рублей, а расходы немного не дотянули до 3,9 млрд рублей.
Компания участвует в 23 арбитражных делах. Как истец дочка «Газпрома» требует 1,3 млн рублей, а как ответчик может выплатить 270 тысяч рублей.