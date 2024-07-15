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Posted Сегодня, 09:32

Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 10:39

Updated Сегодня, 10:39

Сошедший с рельсов электровоз

Одного рабочего спасти не смогли: стали известны подробности ЧП с электровозом

15 июля 2024, 09:32
Фото: Telegram-канал «ЧП Черноземья»
Сошедший с рельсов электровоз

Один человек скончался после столкновения поездов в Белгородской области

Несколько дней назад с рельсов сошёл электровоз, из-за чего ранения получили два сотрудника. Сегодня, 15 июля, один из пострадавших скончался. Подробности сообщили в официальной группе Лебединского ГОКа.

Сегодня, 15 июля, в Сети появилась видеозапись с последствиями схода с рельсов электровоза на Лебединском ГОКе.

Спустя время произошедшее прокомментировало руководство комбината. По словам представителей, ЧП произошло ещё 13 июля: тогда на дороге столкнулись два железнодорожных тяговых агрегата, из-за чего пострадали два сотрудника локомотивной бригады. Раненых доставили в Старооскольскую окружную больницу имени святителя Луки Крымского.

Сегодня, 15 июля, состояние одного из пострадавших резко ухудшилось, врачам не удалось его спасти. В Лебединском ГОКе пообещали оказать всю необходимую помощь и поддержку семье мужчины.

В Белгородской области сошёл с рельсов электровоз
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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Лебединский ГОК#Столкновение#Белгород
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