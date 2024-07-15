Одного рабочего спасти не смогли: стали известны подробности ЧП с электровозом

Один человек скончался после столкновения поездов в Белгородской области

Несколько дней назад с рельсов сошёл электровоз, из-за чего ранения получили два сотрудника. Сегодня, 15 июля, один из пострадавших скончался. Подробности сообщили в официальной группе Лебединского ГОКа.