Одного рабочего спасти не смогли: стали известны подробности ЧП с электровозом

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Сегодня, 15 июля, в Сети появилась видеозапись с последствиями схода с рельсов электровоза на Лебединском ГОКе.
Спустя время произошедшее прокомментировало руководство комбината. По словам представителей, ЧП произошло ещё 13 июля: тогда на дороге столкнулись два железнодорожных тяговых агрегата, из-за чего пострадали два сотрудника локомотивной бригады. Раненых доставили в Старооскольскую окружную больницу имени святителя Луки Крымского.
Сегодня, 15 июля, состояние одного из пострадавших резко ухудшилось, врачам не удалось его спасти. В Лебединском ГОКе пообещали оказать всю необходимую помощь и поддержку семье мужчины.