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Published Сегодня, 07:16

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Санаторий

350 белгородцев из приграничья отправились в санатории Краснодарского края

14 июля 2024, 07:16
Фото: 1MI
Санаторий

Пострадавших от обстрелов жителей Белгородской области отправят в другие регионы

Жители приграничных районов, пострадавшие от атак ВСУ, получили возможность отдохнуть в санаториях других регионов. Уже 350 жителей Грайворонского городского округа отправились на отдых в Краснодарский край. До конца лета планируется отправить туда ещё больше людей.
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Отдых

Жители приграничных муниципалитетов, чьё жильё было повреждено или разрушено в результате обстрелов, а также те, кто получил лёгкие ранения, смогут отдохнуть в санаториях и пансионатах других регионов.

В первую очередь это касается жителей Грайворонского городского округа. На данный момент 350 жителей сёл Горьковское, Безымено и Козинка уже отдыхают в Краснодарском крае. До конца лета планируется отправить туда на отдых ещё 500 человек.

Всего по этой программе смогут отдохнуть 6,5 тысячи человек.

Недавно стало известно, что более 1,4 тысячи жителей Белгородской области отправились в Тульской области, в Крыму, в Туапсе и Анапе.

Более 1400 белгородцев увезли в Тульскую область, Краснодарский край и Крым
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Отдых#Краснодарский край#Повреждения#Ранения#Грайворонский городской округ#Обстрелы#Санатории
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