350 белгородцев из приграничья отправились в санатории Краснодарского края

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Жители приграничных муниципалитетов, чьё жильё было повреждено или разрушено в результате обстрелов, а также те, кто получил лёгкие ранения, смогут отдохнуть в санаториях и пансионатах других регионов.
В первую очередь это касается жителей Грайворонского городского округа. На данный момент 350 жителей сёл Горьковское, Безымено и Козинка уже отдыхают в Краснодарском крае. До конца лета планируется отправить туда на отдых ещё 500 человек.
Всего по этой программе смогут отдохнуть 6,5 тысячи человек.
Недавно стало известно, что более 1,4 тысячи жителей Белгородской области отправились в Тульской области, в Крыму, в Туапсе и Анапе.