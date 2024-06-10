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Posted Сегодня, 18:02

Published Сегодня, 18:02

Modified Сегодня, 18:21

Updated Сегодня, 18:21

Пострадавшие

При атаке легкового автомобиля дроном ВСУ в Шебекино пострадала девушка

10 июня 2024, 18:02
Фото: Изображение Midjourney
Пострадавшие
При атаке дроном ВСУ на движущийся автомобиль в Шебекино пострадала девушка. Она получила сотрясение мозга и множество открытых ран на лице и шее, ей оказывается необходимая медицинская помощь в больнице. Также момент атаки ВСУ попал на видео.

При недавней атаке Шебекино дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль. В результате взрыва пострадала девушка. Как сообщили белгородские медиа, публикующие видео момента атаки.

Информацию дополнил Вячеслав Гладков. У пострадавшей диагностировано сотрясение мозга и множество открытых ран на лице и шее. Её доставили в больницу, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь. Кроме этого автомобиля, также пострадал другой легковой автомобиль.

Также сегодня утром стало известно, что в Шебекино пострадало трое мирных жителей, которые подорвались на мине. Далее туда приехали журналисты и бойцы самообороны. Они также подорвались на мине. Среди получивших ранения журналистов оказался только репортёр канала «Россия-24».

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