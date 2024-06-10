При атаке легкового автомобиля дроном ВСУ в Шебекино пострадала девушка

Posted Сегодня, 18:02
Published Сегодня, 18:02
Modified Сегодня, 18:21
Updated Сегодня, 18:21
При недавней атаке Шебекино дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль. В результате взрыва пострадала девушка. Как сообщили белгородские медиа, публикующие видео момента атаки.
Информацию дополнил Вячеслав Гладков. У пострадавшей диагностировано сотрясение мозга и множество открытых ран на лице и шее. Её доставили в больницу, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь. Кроме этого автомобиля, также пострадал другой легковой автомобиль.
Также сегодня утром стало известно, что в Шебекино пострадало трое мирных жителей, которые подорвались на мине. Далее туда приехали журналисты и бойцы самообороны. Они также подорвались на мине. Среди получивших ранения журналистов оказался только репортёр канала «Россия-24».