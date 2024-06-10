При атаке легкового автомобиля дроном ВСУ в Шебекино пострадала девушка

Информацию дополнил Вячеслав Гладков. У пострадавшей диагностировано сотрясение мозга и множество открытых ран на лице и шее. Её доставили в больницу, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь. Кроме этого автомобиля, также пострадал другой легковой автомобиль.