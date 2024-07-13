Автомобиль сгорел, а жители Шебекино находят кассетные боеприпасы

ВСУ снова обстреливают Шебекино. Ранее местные жители сообщили о задымлении и возгорании, вызванных прилётом снаряда. Кроме того, в нескольких местах. Также сразу появились фото горящего авто. Автомобиль уже сгорел, а местные жители находят уплотнители кассетных боеприпасов и сами снаряды. Территорию перекрыли. Никуда не выходите до обезвреживания.