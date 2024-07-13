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Атака ВСУ

Автомобиль сгорел, а жители Шебекино находят кассетные боеприпасы

13 июля 2024, 10:00
Фото: «Просто Михаил Шебекино»
Атака ВСУ
В Шебекино автомобиль сгорел из-за обстрела, местные жители нашли уплотнители с кассетных боеприпасов. Ранее сообщалось о задымлении и возгорании, вызванных прилётом снаряда, и раненых. Официальной информации на данный момент нет.

ВСУ снова обстреливают Шебекино. Ранее местные жители сообщили о задымлении и возгорании, вызванных прилётом снаряда. Кроме того, в нескольких местах. Также сразу появились фото горящего авто. Автомобиль уже сгорел, а местные жители находят уплотнители кассетных боеприпасов и сами снаряды. Территорию перекрыли. Никуда не выходите до обезвреживания.

Горящий автомобиль в ШебекиноГорящий автомобиль в Шебекино
Сгоревший автомобиль в ШебекиноСгоревший автомобиль в Шебекино
Находки жителей Шебекино после атаки ВСУНаходки жителей Шебекино после атаки ВСУ
Горящий автомобиль в ШебекиноГорящий автомобиль в Шебекино
Атака ВСУАтака ВСУ
Атака ВСУАтака ВСУ
Горящий автомобиль в Шебекино
Фото: "Белгород.Шебекино"

Также ранее сообщалось о нескольких раненых. Новости повторяются. Официальной информации нет, не подтверждено.

ВСУ вновь обстреливают Шебекинский ГО: местные жители сообщают о прилётах и раненых
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