bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 08:31

Published Сегодня, 08:31

Modified Сегодня, 08:33

Updated Сегодня, 08:33

Мария Захарова осудила обстрел ВСУ Шебекино в Белгородской области

«Намеренный теракт против детей»: Захарова осудила обстрел белгородского Шебекино

12 июля 2024, 08:31
Фото: 1MI

Мария Захарова осудила обстрел ВСУ Шебекино в Белгородской области

В результате атаки пострадали пять детей. Двое находятся в тяжёлом состоянии, один — в реанимации. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала обстрел Шебекино ВСУ намеренным терактом против детей.
Сюжет
ВСУ

Мария Захарова, официальный представитель МИД России, назвала нападение дрона ВСУ в Шебекино, где ранения получили пять несовершеннолетних, целенаправленным терактов против детского населения.

В своём Telegram-канале, дипломат осудила атаку и призвала международное сообщество к осуждению действий киевского правительства.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что от обстрела пострадали пять детей, двое из которых находятся в критическом состоянии, включая одного в реанимации.

Всего за вчерашний день ранения после атак ВСУ получили 30 мирных жителей. Один человек погиб.

12 человек за два обстрела: пять мирных жителей пострадали при обстреле Шебекино
Узнать подробнее
Читайте также:
«Бежали в шортах и футболках»: белгородцы потеряли всё имущество из-за обстреловСемь человек ранены при обстреле Шебекино в Белгородской областиБолее 1400 белгородцев увезли в Тульскую область, Краснодарский край и Крым
#Кристина Семенчук#Белгородская область#Пострадавшие#Шебекино#Теракт#Белгород#Гладков#ВСУ#Международное сообщество#Дипломат#Мид россии#Мария Захарова#Мирные жители
Подпишитесь
Что известно о состоянии детей, раненных при атаке ВСУ в Шебекино?
Сегодня, 06:15
СМИ: в воинской части в Белгородской области произошла стрельба
Сегодня, 08:39
Модульные укрытия в Белгороде нанесли на интерактивную карту
Сегодня, 07:30
Погиб при исполнении служебного долга: в Белгородской области произошла трагедия
Сегодня, 09:45
Стало известно число жертв стрельбы в воинской части Белгородской области
Сегодня, 09:15