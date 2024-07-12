«Намеренный теракт против детей»: Захарова осудила обстрел белгородского Шебекино

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Мария Захарова, официальный представитель МИД России, назвала нападение дрона ВСУ в Шебекино, где ранения получили пять несовершеннолетних, целенаправленным терактов против детского населения.
В своём Telegram-канале, дипломат осудила атаку и призвала международное сообщество к осуждению действий киевского правительства.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что от обстрела пострадали пять детей, двое из которых находятся в критическом состоянии, включая одного в реанимации.
Всего за вчерашний день ранения после атак ВСУ получили 30 мирных жителей. Один человек погиб.