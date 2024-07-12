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Published Сегодня, 08:33

Modified Сегодня, 08:33

Updated Сегодня, 08:33

Как повысить психологическую устойчивость? Советы от тренеров олимпийских чемпионов

Как повысить психологическую устойчивость? Советы от тренеров олимпийских чемпионов

12 июля 2024, 08:33
Фото: Изображение Midjourney
В стрессовой ситуации важно уметь сохранять концентрацию и не дать тревоге разрушить боевой настрой. Какие приёмы помогут перезарядиться, рассказали олимпийские тренеры. Советы перечисляет «Новая Хакасия».

Тренеры олимпийских чемпионов поделились рекомендациями о том, как повысить психологическую устойчивость. Эти советы помогут не только в спорте.

Перед важным событием может подступить чувство тревоги. Важно воспринимать его как обычное волнение. Согласно результатам исследования, опубликованным в Journal of Experimental Psychology, спортсмены, использовавшие эту тактику, выступали лучше.

Даже если что-то не получилось, нужно не падать духом, а проанализировать, что именно пошло не так. Может быть, виной было отвлечение внимание на несущественные проблему или отказ от первоначального плана. Важно продумать, как поступить в этой же ситуации в следующий раз.

Чтобы тревога не одолевала мысли, можно завести дневник и записывать важные наблюдения. Иногда поможет простая эмоциональная «перезарядка» — отвлечься на что-то приятное. Также для психологического восстановления важно обычное общение.

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