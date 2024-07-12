Как повысить психологическую устойчивость? Советы от тренеров олимпийских чемпионов

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Тренеры олимпийских чемпионов поделились рекомендациями о том, как повысить психологическую устойчивость. Эти советы помогут не только в спорте.
Перед важным событием может подступить чувство тревоги. Важно воспринимать его как обычное волнение. Согласно результатам исследования, опубликованным в Journal of Experimental Psychology, спортсмены, использовавшие эту тактику, выступали лучше.
Даже если что-то не получилось, нужно не падать духом, а проанализировать, что именно пошло не так. Может быть, виной было отвлечение внимание на несущественные проблему или отказ от первоначального плана. Важно продумать, как поступить в этой же ситуации в следующий раз.
Чтобы тревога не одолевала мысли, можно завести дневник и записывать важные наблюдения. Иногда поможет простая эмоциональная «перезарядка» — отвлечься на что-то приятное. Также для психологического восстановления важно обычное общение.