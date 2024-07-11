Женщина споткнулась и подала в суд на коммунальщиков

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
Издание рассказало, что жительница Новозыбкова в Брянской области столкнулась с бездействием работников управляющей компании МКД, в котором живёт. Женщина считает, что по вине коммунальщиков она получила травму.
Как рассказала пострадавшая, в один из дней она споткнулась у подъезда дома из-за выбоины и не забетонированной арматуры, в результате чего сломала ногу.
За содержание и ремонт имущества многоэтажки отвечает управляющая компания «Чистый дом». С неё-то жительница и просит суд взыскать компенсацию морального вреда.
Напомним, что подобные ситуации случались в Белгородской области. Так, в конце марта 2023 года жительница Строителя споткнулась на центральной площади города и получила закрытый перелом плеча. За это она взыскала с коммунального предприятия 150 тысяч рублей.