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Published Сегодня, 14:49

Modified Сегодня, 14:49

Updated Сегодня, 14:49

В Брянской области женщина хочет отсудить компенсацию за сломанную ногу

Женщина споткнулась и подала в суд на коммунальщиков

11 июля 2024, 14:49
Фото: 1MI

В Брянской области женщина хочет отсудить компенсацию за сломанную ногу

В Брянской области жительница многоэтажки подала в суд на УК. Женщина сломала ногу возле подъезда. Подробностями поделились «Брянские новости».
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Суд

Издание рассказало, что жительница Новозыбкова в Брянской области столкнулась с бездействием работников управляющей компании МКД, в котором живёт. Женщина считает, что по вине коммунальщиков она получила травму.

Как рассказала пострадавшая, в один из дней она споткнулась у подъезда дома из-за выбоины и не забетонированной арматуры, в результате чего сломала ногу.

За содержание и ремонт имущества многоэтажки отвечает управляющая компания «Чистый дом». С неё-то жительница и просит суд взыскать компенсацию морального вреда.

Напомним, что подобные ситуации случались в Белгородской области. Так, в конце марта 2023 года жительница Строителя споткнулась на центральной площади города и получила закрытый перелом плеча. За это она взыскала с коммунального предприятия 150 тысяч рублей.

Белгородка упала на центральной площади и взыскала с коммунальщиков 150 тыс. рублей
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#Татьяна Вознюк#Общество#Белгородская область#Управляющая компания#Суд#Коммунальщики#Многоэтажка#Подъезд#Травма#Моральный вред#Брянская область#Перелом#УК
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