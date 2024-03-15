Белгородка упала на центральной площади и взыскала с коммунальщиков 150 тыс. рублей

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
150 тыс. рублей взыскал суд с коммунального предприятия из-за перелома плеча у белгородки. Женщина после происшествия проходила длительное лечение.
Инцидент произошёл в Строителе Яковлевского горокруга в конце марта 2023 года. Местная жительница шла по центру города и споткнулась о некую возвышенность, упала и получила закрытый перелом плеча. Лечилась белгородка в больнице и амбулаторно, прошла физиотерапию, но боль в руке у неё осталась.
Лечение женщина закончила только осенью, а затем решила обратиться в суд с иском к МБУ «Благоустройство Яковлевского городского округа» и администрации муниципалитета. Белгородка попросила взыскать с них 300 тыс. рублей. Потерпевшая посчитала, что ответчики не исполнили свои обязанности по благоустройству фонтана, не установив ограждение выступающей возле него «возвышенности».
Требования жительницы региона удовлетворили частично. В суде решили, что муниципальное предприятие не обеспечило правильное содержание фонтана, что создаёт опасность для людей. По решению суда первой инстанции сумма компенсации составила 60 тыс. рублей, но областной суд решил увеличить её до 150 тыс. рублей.
Напомним, ранее белгородец отсудил у Белгорблагоустройства 350 тысяч рублей за травму на не очищенной ото льда дороге.