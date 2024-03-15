Белгородка упала на центральной площади и взыскала с коммунальщиков 150 тыс. рублей

Лечение женщина закончила только осенью, а затем решила обратиться в суд с иском к МБУ «Благоустройство Яковлевского городского округа» и администрации муниципалитета. Белгородка попросила взыскать с них 300 тыс. рублей. Потерпевшая посчитала, что ответчики не исполнили свои обязанности по благоустройству фонтана, не установив ограждение выступающей возле него «возвышенности».