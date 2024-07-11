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Published Сегодня, 11:33

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Updated Сегодня, 11:35

Сколько работающих белгородских пенсионеров могут получить прибавку после индексации

Сколько работающих белгородских пенсионеров могут получить прибавку после индексации

11 июля 2024, 11:33
Фото: Изображение Midjourney
Госдума приняла в I чтении законопроект, возвращающий с 2025 года индексацию пенсий работающим пенсионерам. Журналисты Бел.Ру выяснили в региональном отделении Соцфонда, скольких жителей региона коснётся данный закон в случае его принятия и каков порядок индексации.
Сюжет
Госдума

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Согласно проектируемым нормам, с 2025 года страховые пенсии работающих пенсионеров ежегодно подлежат индексации наравне с пенсионным обеспечением тех, кто оставил работу.

Как рассказали журналистам Бел.Ру в региональном отделении Соцфонда, в Белгородской области в настоящее время 65 тысяч работающих получателей страховых пенсий. С 1 февраля 2025 года и далее ежегодно страховые пенсии будут индексировать полностью по уровню фактической инфляции, а 1 апреля (дополнительно) — только её страховая часть, то есть та часть пенсии, которая формируется за счёт индивидуальных пенсионных коэффициентов. Индексация затронет как работающих, так и неработающих пенсионеров.

В ведомстве отметили, что размер прибавки будут рассчитывать от всего объёма сформированных пенсионных прав. Стоит добавить, что с 2016 по 2024 годы включительно индексация для работающих пенсионеров начислялась, но не выплачивалась.

Сумму пенсии с начисленной индексацией можно посмотреть в личном кабинете на портале «Госуслуги» или Соцфонда. Размер прибавки будет рассчитываться из этой суммы — то есть, от всего объёма сформированных пенсионных прав. Таким образом, при равном объёме сформированных пенсионных прав сумма прибавки и для работающих, и для неработающих будет одинаковой. Её начнут выплачивать с 2025 года сразу, в момент индексации. А начисление индексации за 2016–2024 годы будет происходить как и сейчас, так и после завершения трудовой деятельности.

В Соцфонде добавили, что индексацию для работающих пенсионеров возобновят автоматически. Подавать какие-либо заявления или лично обращаться в Соцфонд не нужно.

Размер средств, которые нужны для индексации страховых пенсий, рассчитают после утверждения индекса роста потребительских цен за прошлый год.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Пенсионеры#Госуслуги#Госдума#Эксклюзив#Индексация пенсий#Белгород#Прибавка#Соцфонд#Страховые пенсии#Уровень инфляции
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