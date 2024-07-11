Сколько работающих белгородских пенсионеров могут получить прибавку после индексации

Сумму пенсии с начисленной индексацией можно посмотреть в личном кабинете на портале «Госуслуги» или Соцфонда. Размер прибавки будет рассчитываться из этой суммы — то есть, от всего объёма сформированных пенсионных прав. Таким образом, при равном объёме сформированных пенсионных прав сумма прибавки и для работающих, и для неработающих будет одинаковой. Её начнут выплачивать с 2025 года сразу, в момент индексации. А начисление индексации за 2016–2024 годы будет происходить как и сейчас, так и после завершения трудовой деятельности.