Повышение зарплат и пенсий для всех? Изменения, которые ждут россиян с 1 июля

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
Помимо всего прочего, со второго летнего месяца завершается программа льготной ипотеки под 8% годовых. Такое решение приняли, поскольку программа выполнила свои цели по строительству и повышению жилья во времена коронавирусной инфекции.
Кроме того, наблюдается повышение цен на первичном рынке недвижимости и различие стоимости со вторичным рынком. Некоторые умудрились использовать льготную ипотеку для инвестиций, а не для улучшения жилищных условий.