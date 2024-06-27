Повышение зарплат и пенсий для всех? Изменения, которые ждут россиян с 1 июля

Со второго летнего месяца 2024 года в России начнут действовать новые изменения. Они коснутся пенсий, заработных плат, банковских комиссий и другого. О том, что изменится в середине лета, читайте в материале Бел.Ру.

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