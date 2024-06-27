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Published Сегодня, 13:56

Modified Сегодня, 13:58

Updated Сегодня, 13:58

Повышение зарплат и пенсий для всех? Изменения, которые ждут россиян с 1 июля

Повышение зарплат и пенсий для всех? Изменения, которые ждут россиян с 1 июля

27 июня 2024, 13:56
Фото: Изображение Midjourney
Со второго летнего месяца 2024 года в России начнут действовать новые изменения. Они коснутся пенсий, заработных плат, банковских комиссий и другого. О том, что изменится в середине лета, читайте в материале Бел.Ру.

Банки

  1. Для закредитованных заёмщиков введут надбавки к коэффициентам риска по автокредитам с долговой нагрузкой более 50%. Такие изменения направлены на уменьшение задолженностей и на предотвращение убытков банков. Проще говоря, если клиент отдаёт 50% своих доходов на погашение кредитов и других платежей, для него будет действовать эта надбавка, которая в будущем помешает ему легко взять новый кредит;
  2. С 24 июля вернуть похищенные со счета деньги будет проще: банки будут обязаны вернуть деньги, если они были переведены или сняты после потери карты без ведома клиента;
  3. Карты «Мир» теперь используют новый МСС-код и интерчейндж размером 0,5%, а для всех видов карт вводится единый тариф.

Расходы

  1. Стоит приготовиться к индексации платы за жилищно-коммунальные услуги. В среднем стоимость повысится почти на 10%, однако в некоторых населённых пунктах внутри региона цены могут отличаться и быть выше;
  2. В то же время при оплате ЖКУ будут отменены банковские комиссии для ветеранов, пенсионеров, взрослых из многодетных семей, семей погибших участников боевых действий, людям с инвалидностью. Комиссию отменят и для погашения штрафов;
  3. Приобрести загранпаспорт станет сложнее: госпошлина для взрослых теперь будет стоить 6 тысяч рублей, а для детей — 3 тысячи рублей. Однако ещё можно успеть до 1 июля оформить загранник по старым тарифам.

Доходы

  1. Значительно упростится порядок получения накопительной пенсии: теперь нужно, чтобы ежемесячная выплата не превышала 10% от федерального прожиточного минимума пожилого человека, который в этом году равен 13,2 тыс. рубля;
  2. В медицинских и образовательных учреждениях некоторых регионов повысятся заработные платы;
  3. Фиксированная выплата к страховой пенсии увеличится для тех, кому за 80 лет — с 8,1 тыс. рубля до 16,2 тысяч. Пенсии по российским стандартам также начнут получать пенсионеры из новых присоединённых регионов;
  4. Пособия по безработице будут рассчитывать по-новому: для этого будут учитывать среднюю заработную плату за последние три месяца. Если же в эти месяцы сотрудник либо болел, либо вышел из декрета, в ЦЗН возьмут другой рабочий период.

Ипотека

Помимо всего прочего, со второго летнего месяца завершается программа льготной ипотеки под 8% годовых. Такое решение приняли, поскольку программа выполнила свои цели по строительству и повышению жилья во времена коронавирусной инфекции.

Кроме того, наблюдается повышение цен на первичном рынке недвижимости и различие стоимости со вторичным рынком. Некоторые умудрились использовать льготную ипотеку для инвестиций, а не для улучшения жилищных условий.

К чему приведёт отмена льготной ипотеки и стоит ли продавать собственное жильё?
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#Александра Склярова#Общество#Жку#Уровень зарплата#Повышение пенсии
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