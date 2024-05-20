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Published Сегодня, 16:48

Modified Сегодня, 16:50

Updated Сегодня, 16:50

Пенсионеры

Увеличение пенсий и другие льготы: каких изменений стоит ждать с 1 июня 2024 года?

20 мая 2024, 16:48
Фото: Изображение Midjourney
Пенсионеры
Уже с первого летнего месяца 2024 года в России ожидается повышение некоторых выплат, включая пенсию. Кроме того, алименты будут учитываться по-новому, а оформить получение детских пособий будет труднее. Подробнее о грядущих изменениях — в материале Бел.Ру.
Сюжет
Пенсия

Что будет с пенсиями?

С лета более 4,4 миллиона пенсионеров получат добавочные к основной пенсии выплаты. Отдельным пожилым россиянам придётся самостоятельно оформлять заявления и оставлять их в Социальном фонде РФ.

Однако доплаты всё же достанутся не всем. Так, на автоматические выплаты в размере 8 134,88 рубля могут рассчитывать те россияне:

  • которым в июне текущего года исполнится 80 лет;
  • которые в последний весенний месяц 2024 года получили статус инвалида первой группы.

На добавочные денежные средства от государства также могут рассчитывать неработающие пенсионеры: уволившиеся с работы увеличенную пенсию получат с 1 июня, а индексация пенсионных выплат остальных пожилых людей проводится в первый день января каждый новый год.

Для получения этих выплат понадобится написать соответствующее заявление и направить его в отделение ПФР по месту жительства.

Кроме того, в первый день июня произойдёт перерасчёт льготной стоимости проездных на общественный транспорт, которые каждый месяц выдают определённым категориям пенсионеров.

Что говорят о детских пособиях?

В случае, если алименты платятся по решению суда и по добровольному согласию родителя, сумма будет равна указанной в заявлении о её назначении. Если же выплаты получают через принудительное взыскание, конечный их размер станет известен после решения суда.

В то же время в Социальный фонд России (СФР) теперь будет поступать вся информация об алиментах: кто их назначал или отменял и что решал суд. Если же данная информация не поступила в СФР автоматически, родители будут обязаны сами предоставить ведомству необходимые документы.

Изменится и учёт добавочных выплат в доходе семьи. Так, теперь не будут брать в расчёт деньги, заработанные несовершеннолетними или студентами очных отделений университетов. Также из учёта исключат денежные средства, полученные за звание и орден, выдающиеся матерям и родителям.

Что насчёт остальных выплат?

  • Пожилые россияне будут платить меньше налогов на участок и имущество, расположенные за городом, а также смогут безвозмездно пользоваться коммунальными услугами на дачах;
  • Участники Великой Отечественной войны смогут получить льготы к значимым праздникам: например, ко Дню Победы, ко Дню Военно-Морского флота и других. В то же время их бесплатно вылечат в государственных и муниципальных медучреждениях и выдадут необходимые медикаменты. Поездки в общественном транспорте станут бесплатными.
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#Александра Склярова#Общество#Пенсия#Денежные выплаты#Пособия
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