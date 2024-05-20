Увеличение пенсий и другие льготы: каких изменений стоит ждать с 1 июня 2024 года?

Posted Сегодня, 16:48
Published Сегодня, 16:48
Modified Сегодня, 16:50
Updated Сегодня, 16:50
С лета более 4,4 миллиона пенсионеров получат добавочные к основной пенсии выплаты. Отдельным пожилым россиянам придётся самостоятельно оформлять заявления и оставлять их в Социальном фонде РФ.
Однако доплаты всё же достанутся не всем. Так, на автоматические выплаты в размере 8 134,88 рубля могут рассчитывать те россияне:
На добавочные денежные средства от государства также могут рассчитывать неработающие пенсионеры: уволившиеся с работы увеличенную пенсию получат с 1 июня, а индексация пенсионных выплат остальных пожилых людей проводится в первый день января каждый новый год.
Для получения этих выплат понадобится написать соответствующее заявление и направить его в отделение ПФР по месту жительства.
Кроме того, в первый день июня произойдёт перерасчёт льготной стоимости проездных на общественный транспорт, которые каждый месяц выдают определённым категориям пенсионеров.
В случае, если алименты платятся по решению суда и по добровольному согласию родителя, сумма будет равна указанной в заявлении о её назначении. Если же выплаты получают через принудительное взыскание, конечный их размер станет известен после решения суда.
В то же время в Социальный фонд России (СФР) теперь будет поступать вся информация об алиментах: кто их назначал или отменял и что решал суд. Если же данная информация не поступила в СФР автоматически, родители будут обязаны сами предоставить ведомству необходимые документы.
Изменится и учёт добавочных выплат в доходе семьи. Так, теперь не будут брать в расчёт деньги, заработанные несовершеннолетними или студентами очных отделений университетов. Также из учёта исключат денежные средства, полученные за звание и орден, выдающиеся матерям и родителям.