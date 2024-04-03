Кому повысили пенсии с 1 апреля

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
С 1 апреля увеличился размер социальной пенсии. На сегодняшний день получателями являются более 32 тысяч пенсионеров в Белгородской области. Также пенсия повысится для 19 465 человек, которые получают пенсию от государства. Это:
Напомним, получатели социальных пенсий — это граждане, которые в силу разных обстоятельств не имеют достаточно трудового стажа для получения страховой пенсии. Гражданам, у кого социальная пенсия меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе, производится социальная доплата, которая позволяет увеличить пенсионное обеспечение до этого уровня.
Ирина Шушкова
Социальной пенсией называют помощь, которую государство выплачивает нетрудоспособным и ограниченно трудоспособным гражданам, постоянно живущим в России. Право на эту выплату имеют и иностранцы и лица без гражданства, которые законно находятся в России более 15 лет.
В России социальная пенсия предоставляется:
Раньше по возрасту такую пенсию могут получить представители коренных малочисленных народов Севера. Им выплаты назначают с 50 лет для женщин и с 55 лет для мужчин. Но нужно подтвердить статус свидетельством о рождении и пропиской.
В 2024 году социальные пенсии проиндексируют на 7,5%. Индексация зависит от роста прожиточного минимума пенсионера. Цифру устанавливают в правительстве РФ.
Средний размер социальной пенсии в Белгородской области после повышения составит 12 249,90 рубля. Так, например, размер пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы увеличится на 1287,59 рубля, после повышения их размер составит 18 455,42 ₽. Социальные пенсии инвалидов I группы в результате индексации увеличатся на 1073 рубля и составят 15 379,73 рубля.
1 января текущего года страховые пенсии (включая фиксированную выплату) неработающих пенсионеров увеличили на 7,5%, а с 1 февраля текущего года на 7,5% проиндексирована ежемесячная денежная выплата для федеральных льготников.
В августе 2024 года проведут корректировку страховых пенсий работавших в 2020 году пенсионеров. В августе произойдёт перерасчёт пенсионного балла: его стоимость вырастет с 123,8 до 133,05 рубля. Работающим пенсионерам начислят по три пенсионных балла.
Напомним, ранее в Соцфонде рассказали, как жителям Грайворонского округа, которые покинули свои дома из-за обстрелов, получить пенсии и положенные выплаты на детей. Для этого нужно было сообщить о своём местонахождении в Соцфонд.
Тогда же стало известно, что пенсию и детские пособия через отделения «Почты России» получают более 2000 жителей Грайворонского округа. Однако белгородцы начали жаловаться на то, что отделения почты закрыты, поэтому выплаты они получить не могут. Тогда ситуацию Бел.Ру прокомментировали в «Почте России», заявив, что пенсии и социальные выплаты белгородцам доставят в кратчайшие сроки.