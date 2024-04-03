Кому повысили пенсии с 1 апреля

Тогда же стало известно, что пенсию и детские пособия через отделения «Почты России» получают более 2000 жителей Грайворонского округа. Однако белгородцы начали жаловаться на то, что отделения почты закрыты, поэтому выплаты они получить не могут. Тогда ситуацию Бел.Ру прокомментировали в «Почте России», заявив, что пенсии и социальные выплаты белгородцам доставят в кратчайшие сроки.