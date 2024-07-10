Москвич выдал купленные на рынке монеты за артефакт и дорого продал их белгородцу

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Следователями установлено, что молодой человек, проживающий в Московской области, находился проездом в Губкине в феврале 2024 года. Там он встретился с пенсионером, которому продал 300 якобы старинных монет.
На самом же деле они не имели никакой исторической ценности. Пожилой коллекционер заплатил за сделку 750 тысяч рублей. Позже выяснилось, что «драгоценные» монеты парень приобрёл на рынке в Москве.
18-летнего москвича обвинили в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Парень ранее не был судим.
В итоге гостю региона назначили наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. Материальный ущерб, причинённый пенсионеру, он выплатил в полном объёме.
Приговор не вступил в законную силу.