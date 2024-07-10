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Монеты

Москвич выдал купленные на рынке монеты за артефакт и дорого продал их белгородцу

10 июля 2024, 11:24
Фото: 1MI
Монеты

Молодой москвич ответил в суде за обман белгородского пенсионера

В начале 2024 года парень из Москвы посетил Губкин. Там он выдал монеты с рынка за ценные и продал пожилому жителю города. Чем закончилась история, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Следователями установлено, что молодой человек, проживающий в Московской области, находился проездом в Губкине в феврале 2024 года. Там он встретился с пенсионером, которому продал 300 якобы старинных монет.

На самом же деле они не имели никакой исторической ценности. Пожилой коллекционер заплатил за сделку 750 тысяч рублей. Позже выяснилось, что «драгоценные» монеты парень приобрёл на рынке в Москве.

18-летнего москвича обвинили в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Парень ранее не был судим.

В итоге гостю региона назначили наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. Материальный ущерб, причинённый пенсионеру, он выплатил в полном объёме.

Приговор не вступил в законную силу.

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#Татьяна Вознюк#Происшествия#Губкин#Мошенничество#Москва#Штраф#Прокуратура#Уголовное дело#Наказание#Белгород#Монеты
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