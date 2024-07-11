Металлоинвест запустит проект «Искусство созидания» в Белгородской и Курской областях

В конце июля, ко Дню металлурга, появятся первые две росписи в Старом Осколе — на набережной реки Оскол и на стенах шаропрокатного комплекса Оскольского электрометаллургического комбината им. А. А. Угарова (ОЭМК). Создание этих художественных изображений приурочено к 50-летнему юбилею ОЭМК — предприятия, ставшего частью истории города.