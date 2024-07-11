Металлоинвест запустит проект «Искусство созидания» в Белгородской и Курской областях

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
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В конце июля, ко Дню металлурга, появятся первые две росписи в Старом Осколе — на набережной реки Оскол и на стенах шаропрокатного комплекса Оскольского электрометаллургического комбината им. А. А. Угарова (ОЭМК). Создание этих художественных изображений приурочено к 50-летнему юбилею ОЭМК — предприятия, ставшего частью истории города.
Роспись набережной выполнит художник и иллюстратор Глеб Солнцев. Он создавал росписи публичных пространств, в том числе ЦСИ Винзавод, проводил выставки во многих музеях (МОММА, музей Рериха), его работы находятся в частных коллекциях в России и за рубежом.
Художник сочетает разные стили, создавая многослойные работы, и экспериментирует с современными технологиями, такими, как дополненная реальность и 3D-анимация. Работы художника были представлены в русском павильоне Dubai Expo 2020.
Автор мурала на здании шаропрокатного комплекса — художница, график и скульптор Дарья Коновалова-Инфанте. Дарья — автор многочисленных объектов и инсталляций, участница более 100 выставок, в том числе персональных. Входит в 100 лучших современных художников России по версии ARTEEX.
К осени масштабные живописные произведения украсят здания цехов Лебединского и Михайловского горно-обогатительных комбинатов в городах Губкин и Железногорск.
«Работа горняков и металлургов требует мастерства и внимания к деталям, что роднит её с искусством, — комментирует заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Металлоинвеста Юлия Мазанова. — Яркие и современные муралы подчеркивают масштаб и общественную значимость труда горняков и металлургов. Они оживляют индустриальный пейзаж, вдохновляют, создают настроение и усиливают чувство гордости за выбранную профессию».
Куратор проекта, директор бюро «Большое искусство» Ольга Погасова отметила:
«Сотрудничество с такими крупными индустриальными площадками — это уникальная возможность для художников показать, как искусство может гармонично сосуществовать с промышленностью и вдохновлять людей в их повседневной жизни и работе. Чтобы разработать визуальный стиль, смыслы и образы, мы провели большую совместную работу с участием сотрудников предприятий Металлоинвеста, жителей городов, работников местных музеев. Надеемся, что первый результат этой работы придется по душе металлургам ОЭМК, жителям и гостям Старого Оскола».