bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 13:20

Published Сегодня, 13:20

Modified Сегодня, 17:00

Updated Сегодня, 17:00

Арт-проекты

Металлоинвест запустит проект «Искусство созидания» в Белгородской и Курской областях

11 июля 2024, 13:20
Фото: Ия Иванова / Пресс-служба Металлоинвест
Арт-проекты
Компания «Металлоинвест» в сотрудничестве с современными российскими художниками запускает арт-проект «Искусство созидания» в городах, где работают предприятия Компании — Старом Осколе, Губкине и Железногорске.

В конце июля, ко Дню металлурга, появятся первые две росписи в Старом Осколе — на набережной реки Оскол и на стенах шаропрокатного комплекса Оскольского электрометаллургического комбината им. А. А. Угарова (ОЭМК). Создание этих художественных изображений приурочено к 50-летнему юбилею ОЭМК — предприятия, ставшего частью истории города.

Роспись набережной выполнит художник и иллюстратор Глеб Солнцев. Он создавал росписи публичных пространств, в том числе ЦСИ Винзавод, проводил выставки во многих музеях (МОММА, музей Рериха), его работы находятся в частных коллекциях в России и за рубежом.

Художник сочетает разные стили, создавая многослойные работы, и экспериментирует с современными технологиями, такими, как дополненная реальность и 3D-анимация. Работы художника были представлены в русском павильоне Dubai Expo 2020.

Автор мурала на здании шаропрокатного комплекса — художница, график и скульптор Дарья Коновалова-Инфанте. Дарья — автор многочисленных объектов и инсталляций, участница более 100 выставок, в том числе персональных. Входит в 100 лучших современных художников России по версии ARTEEX.

К осени масштабные живописные произведения украсят здания цехов Лебединского и Михайловского горно-обогатительных комбинатов в городах Губкин и Железногорск.

«Работа горняков и металлургов требует мастерства и внимания к деталям, что роднит её с искусством, — комментирует заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Металлоинвеста Юлия Мазанова. — Яркие и современные муралы подчеркивают масштаб и общественную значимость труда горняков и металлургов. Они оживляют индустриальный пейзаж, вдохновляют, создают настроение и усиливают чувство гордости за выбранную профессию».

Куратор проекта, директор бюро «Большое искусство» Ольга Погасова отметила:

«Сотрудничество с такими крупными индустриальными площадками — это уникальная возможность для художников показать, как искусство может гармонично сосуществовать с промышленностью и вдохновлять людей в их повседневной жизни и работе. Чтобы разработать визуальный стиль, смыслы и образы, мы провели большую совместную работу с участием сотрудников предприятий Металлоинвеста, жителей городов, работников местных музеев. Надеемся, что первый результат этой работы придется по душе металлургам ОЭМК, жителям и гостям Старого Оскола».
НабережныеНабережные
НабережныеНабережные
Набережные
Фото: Пресс-служба Металлоинвест
Металлоинвест поддержит разработку плана развития исторического центра Старого Оскола
Узнать подробнее
Читайте также:
Металлоинвест открыл Центр карьеры в ГубкинеПри поддержке Металлоинвеста в Старом Осколе прошёл фестиваль единоборствМеталлоинвест поддержал детские сады
#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород
Подпишитесь
Пятеро детей получили осколочные ранения при атаке дрона ВСУ в Шебекино
Сегодня, 18:30
ВСУ намеренно сбросили взрывное устройство на детскую площадку в Шебекино
Сегодня, 18:56
Замдиректора «Газпром газораспределение Белгород» задержали: что известно
Сегодня, 13:24
«Бежали в шортах и футболках»: белгородцы потеряли всё имущество из-за обстрелов
Сегодня, 12:28
Не хватило места: белгородцы снова не поместились в укрытия на пляже «Берега»
Сегодня, 16:40
Что известно о деле против экс-замгубернатора по АПК Юлии Щедриной?
Сегодня, 12:15