При поддержке Металлоинвеста в Старом Осколе прошёл фестиваль единоборств

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Проект «Семья в спорте» стал одним из победителей грантового конкурса Металлоинвеста «Вместе! С моим городом». Авторы и организаторы — команда Старооскольской федерации борьбы имени Александра Невского и спортивная школа олимпийского резерва имени Невского.
В рамках фестиваля прошли командные турниры по дзюдо и самбо, а также семейные соревнования. В командном турнире по дзюдо среди юношей 2011–2012 гг. р. приняли участие семь команд из Воронежа, Курска, Шебекино, Губкина и Старого Оскола.
Победителями стали первая команда Старого Оскола, второе место — команда Старого Оскола №2, третьи места разделили команды Шебекино и Старого Оскола №3. В командном турнире по дзюдо среди девушек 2011–2012 гг. р. победителями стала первая команда Старого Оскола, второе место — Старый Оскол №2, третье — сборная команда Белгородской области. В командном турнире по самбо среди юношей 2009–2010 гг. р. кубок разыграли три старооскольские команды.
Для всех гостей и участников бесплатно работали детские игровые зоны, батут, проводились мастер-классы по дзюдо и игре на барабанах.