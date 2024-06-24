При поддержке Металлоинвеста в Старом Осколе прошёл фестиваль единоборств

В рамках фестиваля прошли командные турниры по дзюдо и самбо, а также семейные соревнования. В командном турнире по дзюдо среди юношей 2011–2012 гг. р. приняли участие семь команд из Воронежа, Курска, Шебекино, Губкина и Старого Оскола.