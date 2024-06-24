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При поддержке Металлоинвеста в Старом Осколе прошёл фестиваль единоборств

При поддержке Металлоинвеста в Старом Осколе прошёл фестиваль единоборств

24 июня 2024, 10:12
Фото: СШОР им. А. Невского
В Старом Осколе при поддержке Металлоинвеста прошёл фестиваль единоборств «Семья в спорте» имени выдающегося тренера Владимира Воронова.

Проект «Семья в спорте» стал одним из победителей грантового конкурса Металлоинвеста «Вместе! С моим городом». Авторы и организаторы — команда Старооскольской федерации борьбы имени Александра Невского и спортивная школа олимпийского резерва имени Невского.

В рамках фестиваля прошли командные турниры по дзюдо и самбо, а также семейные соревнования. В командном турнире по дзюдо среди юношей 2011–2012 гг. р. приняли участие семь команд из Воронежа, Курска, Шебекино, Губкина и Старого Оскола.

Победителями стали первая команда Старого Оскола, второе место — команда Старого Оскола №2, третьи места разделили команды Шебекино и Старого Оскола №3. В командном турнире по дзюдо среди девушек 2011–2012 гг. р. победителями стала первая команда Старого Оскола, второе место — Старый Оскол №2, третье — сборная команда Белгородской области. В командном турнире по самбо среди юношей 2009–2010 гг. р. кубок разыграли три старооскольские команды.

Для всех гостей и участников бесплатно работали детские игровые зоны, батут, проводились мастер-классы по дзюдо и игре на барабанах.

Фото: СШОР им. А. Невского
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#Алёна Мальцева#Общество#Старый Оскол#Фестиваль#Металлоинвест#Борьба#Турнир#Спортивная школа
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