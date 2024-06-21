Металлоинвест поддержал детские сады

По словам заведующей Незнамовского детского сада «Боровичок» Ольги Сергеевой, одной из проблем учреждения была нехватка оборудования в пищеблоке. Повара давно просили новый духовой шкаф и овощерезку. Чтобы накормить 80 детей им приходилось с помощью ручной тёрки натирать овощи для салатов и супов. Теперь процесс приготовления стал значительно легче и быстрее.