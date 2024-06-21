bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:54

Published Сегодня, 06:54

Modified Сегодня, 06:56

Updated Сегодня, 06:56

Металлоинвест поддержал детские сады

Металлоинвест поддержал детские сады

21 июня 2024, 06:54
Фото: Валерия Воронова
Компания «Металлоинвест» направила более 400 тысяч рублей на поддержку трёх дошкольных учреждений Старооскольского городского округа. Средства выделены по инициативе депутата городского совета Александра Лихушина, председателя профкома Оскольского электрометаллургического комбината.

По словам заведующей Незнамовского детского сада «Боровичок» Ольги Сергеевой, одной из проблем учреждения была нехватка оборудования в пищеблоке. Повара давно просили новый духовой шкаф и овощерезку. Чтобы накормить 80 детей им приходилось с помощью ручной тёрки натирать овощи для салатов и супов. Теперь процесс приготовления стал значительно легче и быстрее.

Детский сад «Соловушка» в микрорайоне Олимпийский ежедневно посещают 220 детей. Чтобы учреждение соответствовало стандартам оснащения и безопасности, были приобретены холодильники для хранения лекарств и вакцин, стиральная машинка, светодиодные светильники для пищеблока. Вместо старых пластиковых входных дверей в каждом из четырёх блоков детского сада установлены добротные металлические.

В обуховском детсаду «Земляничка», где воспитывается 47 детей, появились новый фармацевтический холодильник и пылесос для уборки помещений. Для работы медсестры и завхоза был приобретён ноутбук.

— Мы обратились к депутату Александру Лихушину и быстро получили необходимую помощь, — рассказала заведующая дошкольным учреждением Ирина Соломатина. — Воспитатели и родители благодарны металлургам за поддержку.

Ирина Милохина

Фото Валерия Воронова

Читайте также:
Металлоинвест поддерживает юные талантыМеталлоинвест и ОМК заключили соглашение о долгосрочном партнерствеМеталлоинвест подвёл итоги девятого грантового конкурса «Вместе! С моим городом»
#Ирина Милохина#Артем Черненко#Общество#Белгородская область#Старооскольский городской округ#Металлоинвест#Поддержка#Детские сады#Социальная ответственность#Белгород#Оскольский электрометаллургический комбинат#Профком#Соловушка
Подпишитесь
Мирный житель пострадал из-за обстрела Шебекино
Сегодня, 13:30
Без взяток или натаскивание школьников: стоит отменять ЕГЭ в России спустя 23 года?
Сегодня, 09:29
Останется ли пешеходный переход через Ватутина: что изменилось по ходу реконструкции?
Сегодня, 06:38
Врач по телефону: кто будет помогать спасать людей до приезда скорой помощи?
Сегодня, 14:05
Чуть более 250 тысяч: сколько юных белгородцев подпадут под выплату к 1 июня
Сегодня, 14:39
Филиал Белгородэнерго восстановил электроснабжение большей части потребителей
Сегодня, 09:27