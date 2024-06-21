Металлоинвест поддержал детские сады

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 06:56
Updated Сегодня, 06:56
По словам заведующей Незнамовского детского сада «Боровичок» Ольги Сергеевой, одной из проблем учреждения была нехватка оборудования в пищеблоке. Повара давно просили новый духовой шкаф и овощерезку. Чтобы накормить 80 детей им приходилось с помощью ручной тёрки натирать овощи для салатов и супов. Теперь процесс приготовления стал значительно легче и быстрее.
Детский сад «Соловушка» в микрорайоне Олимпийский ежедневно посещают 220 детей. Чтобы учреждение соответствовало стандартам оснащения и безопасности, были приобретены холодильники для хранения лекарств и вакцин, стиральная машинка, светодиодные светильники для пищеблока. Вместо старых пластиковых входных дверей в каждом из четырёх блоков детского сада установлены добротные металлические.
В обуховском детсаду «Земляничка», где воспитывается 47 детей, появились новый фармацевтический холодильник и пылесос для уборки помещений. Для работы медсестры и завхоза был приобретён ноутбук.
— Мы обратились к депутату Александру Лихушину и быстро получили необходимую помощь, — рассказала заведующая дошкольным учреждением Ирина Соломатина. — Воспитатели и родители благодарны металлургам за поддержку.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова