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Работа

Металлоинвест открыл Центр карьеры в Губкине

8 июля 2024, 10:02
Фото: Александра Белашова / Пресс-служба УКК АО «Лебединский ГОК»
Работа
Металлоинвест открыл Центр карьеры в Губкине. Ранее современные кадровые офисы появились также в Старом Осколе и Железногорске — двух других городах, где расположены производственные площадки Компании.

В Центре карьеры можно узнать о вакансиях, условиях работы и социальном пакете на Лебединском горно-обогатительном комбинате. Сотрудники службы по подбору персонала помогут с оформлением резюме и необходимых для трудоустройства документов.

«Город и комбинат неразрывно связывает не только общая история. Мы вместе определяем наиболее актуальные вопросы и решаем их, вместе строим планы на будущее, — отметил управляющий директор Лебединского ГОКа Ильдар Искаков. — Важно, чтобы сегодняшние школьники и студенты продолжили эти традиции, стали частью нашего коллектива, вместе с нами добивались новых успехов».

Металлоинвест является одним из крупнейших работодателей Белгородской и Курской областей.

Компания предоставляет один из лучших социальных пакетов в отрасли, реализует широкий спектр программ для сотрудников, членов их семей и бывших работников. В 2023 году расходы на внутренние социальные программы составили 3,2 млрд рублей.

Рост доходов сотрудников комбинатов составил по итогам 2023 года не менее 14%, а по многим должностям увеличение достигло 25-30%.

На социально значимые проекты и благотворительность в Белгородской и Курской областях Металлоинвест направил 5,6 млрд рублей. В фокусе внимания были поддержка и развитие медицины, образования, спорта, городской инфраструктуры и общественных пространств, корпоративного волонтёрства.

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#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Губкин#Новости Белгорода#Белгород
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