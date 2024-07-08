Металлоинвест открыл Центр карьеры в Губкине

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
В Центре карьеры можно узнать о вакансиях, условиях работы и социальном пакете на Лебединском горно-обогатительном комбинате. Сотрудники службы по подбору персонала помогут с оформлением резюме и необходимых для трудоустройства документов.
«Город и комбинат неразрывно связывает не только общая история. Мы вместе определяем наиболее актуальные вопросы и решаем их, вместе строим планы на будущее, — отметил управляющий директор Лебединского ГОКа Ильдар Искаков. — Важно, чтобы сегодняшние школьники и студенты продолжили эти традиции, стали частью нашего коллектива, вместе с нами добивались новых успехов».
Металлоинвест является одним из крупнейших работодателей Белгородской и Курской областей.
Компания предоставляет один из лучших социальных пакетов в отрасли, реализует широкий спектр программ для сотрудников, членов их семей и бывших работников. В 2023 году расходы на внутренние социальные программы составили 3,2 млрд рублей.
Рост доходов сотрудников комбинатов составил по итогам 2023 года не менее 14%, а по многим должностям увеличение достигло 25-30%.
На социально значимые проекты и благотворительность в Белгородской и Курской областях Металлоинвест направил 5,6 млрд рублей. В фокусе внимания были поддержка и развитие медицины, образования, спорта, городской инфраструктуры и общественных пространств, корпоративного волонтёрства.