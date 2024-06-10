Металлоинвест и ОМК заключили соглашение о долгосрочном партнерстве

«Мы подписываем контракт, рассчитанный на 15 лет, что демонстрирует наш горизонт по-настоящему долгосрочного планирования работы. Это партнерство позволит нарастить в России выпуск высококачественной металлопродукции по зеленой технологии, существенно увеличит внутреннее потребление природного газа и железной руды, внесет значимый вклад в развитие экономики и социальной сферы нескольких регионов страны и всей отечественной промышленности. Хочу горячо поблагодарить Правительство и Министерство промышленности и торговли России за поддержку металлургической отрасли», — подчеркнул Анатолий Седых.