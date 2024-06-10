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Updated Сегодня, 06:09

Металлоинвест и ОМК заключили соглашение о долгосрочном партнерстве

Металлоинвест и ОМК заключили соглашение о долгосрочном партнерстве

10 июня 2024, 06:07
Фото: «Металлоинвест»
Компания «Металлоинвест», ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, и промышленная группа ОМК, заключили соглашение на поставку сырья для производства стали.

Меморандум к долгосрочному соглашению подписали председатель совета директоров компании «Металлоинвест» Назим Эфендиев и председатель совета директоров ОМК Анатолий Седых на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.

На церемонии подписания присутствовали первый заместитель председателя Правительства России Денис Мантуров и статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.

Соглашение рассчитано на 15 лет, в течение которых Металлоинвест будет полностью обеспечивать потребности ОМК в высококачественном сырье — железорудных окатышах классификации DR grade с высоким содержанием железа и пониженным содержанием кремния. Общий объем поставок составит около 53 млн тонн окатышей.

«Это рекордный по срокам и объемам поставок, знаковый для горно-металлургической отрасли России контракт, — заявил Назим Эфендиев. — Он станет важной вехой в экологической трансформации отечественной металлургии. Металлоинвест привнесет в партнерство с ОМК свой уникальный многолетний опыт использования технологии производства железа прямого восстановления с низким углеродным следом».

«Мы подписываем контракт, рассчитанный на 15 лет, что демонстрирует наш горизонт по-настоящему долгосрочного планирования работы. Это партнерство позволит нарастить в России выпуск высококачественной металлопродукции по зеленой технологии, существенно увеличит внутреннее потребление природного газа и железной руды, внесет значимый вклад в развитие экономики и социальной сферы нескольких регионов страны и всей отечественной промышленности. Хочу горячо поблагодарить Правительство и Министерство промышленности и торговли России за поддержку металлургической отрасли», — подчеркнул Анатолий Седых.

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