Металлоинвест направил 24 млн рублей на оснащение школы искусств Старого Оскола

«Совсем недавно у нас был проведён капитальный ремонт в рамках национального проекта „Культура“. Школа полностью преобразилась, а новые мебель, техника и инструменты вдохнули в неё жизнь, — поделилась директор ДШИ №5 Елена Степанова. — Это лучший подарок и настоящий источник вдохновения для 600 наших ребят и всего преподавательского коллектива. Мы благодарны Металлоинвесту за поддержку и весомый вклад в развитие юных старооскольцев».