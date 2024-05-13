Металлоинвест направил 24 млн рублей на оснащение школы искусств Старого Оскола

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Инвестиции Компании в рамках программы мероприятий социально-экономического партнерства с правительством Белгородской области составили 24 млн рублей.
«Совсем недавно у нас был проведён капитальный ремонт в рамках национального проекта „Культура“. Школа полностью преобразилась, а новые мебель, техника и инструменты вдохнули в неё жизнь, — поделилась директор ДШИ №5 Елена Степанова. — Это лучший подарок и настоящий источник вдохновения для 600 наших ребят и всего преподавательского коллектива. Мы благодарны Металлоинвесту за поддержку и весомый вклад в развитие юных старооскольцев».
Детская музыкальная школа №5 была открыта в 1981 году. Здесь успешно работают 20 детских коллективов: хореографические, фольклорные, хоровые, ансамбли виолончелистов и скрипачей, оркестры.
Учащиеся и преподаватели школы ведут активную конкурсную и концертную деятельность. За последний год 180 солистов, ансамблей и оркестров получили звания лауреатов и дипломантов региональных, Всероссийских и международных конкурсов.