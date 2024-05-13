Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:45

Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 11:47

Updated Сегодня, 11:47

Металлоинвест направил 24 млн рублей на оснащение школы искусств Старого Оскола

Металлоинвест направил 24 млн рублей на оснащение школы искусств Старого Оскола

13 мая 2024, 11:45
Фото: Александр Белашов
Компания «Металлоинвест» выделила средства на приобретение музыкальных инструментов, оборудования для занятий по хореографии, компьютерной техники, мебели для учебных классов, звуковой и видео техники для актовых залов Детской школы искусств №5 Старого Оскола.

Инвестиции Компании в рамках программы мероприятий социально-экономического партнерства с правительством Белгородской области составили 24 млн рублей.

«Совсем недавно у нас был проведён капитальный ремонт в рамках национального проекта „Культура“. Школа полностью преобразилась, а новые мебель, техника и инструменты вдохнули в неё жизнь, — поделилась директор ДШИ №5 Елена Степанова. — Это лучший подарок и настоящий источник вдохновения для 600 наших ребят и всего преподавательского коллектива. Мы благодарны Металлоинвесту за поддержку и весомый вклад в развитие юных старооскольцев».

Детская музыкальная школа №5 была открыта в 1981 году. Здесь успешно работают 20 детских коллективов: хореографические, фольклорные, хоровые, ансамбли виолончелистов и скрипачей, оркестры.

Учащиеся и преподаватели школы ведут активную конкурсную и концертную деятельность. За последний год 180 солистов, ансамблей и оркестров получили звания лауреатов и дипломантов региональных, Всероссийских и международных конкурсов.

Металлоинвест направил 4,2 млн рублей на ремонт пешеходной зоны в Старом Осколе
Узнать подробнее
Читайте также:
Металлоинвест выделил 250 млн рублей на устройство Площади Победы в Старом ОсколеМеталлоинвест запускает новые программы обучения и профориентации в Старом ОсколеМеталлоинвест получил национальную премию «Лидеры ответственного бизнеса»
#Кристина Семенчук#Белгородская область#Старый Оскол#Хореография#Металлоинвест#Школа искусств#Белгород#Музыкальные инструменты
Подпишитесь
Мама погибшей 12 мая студентки тоже стала жертвой обрушения подъезда в Белгороде
Сегодня, 09:38
Минобороны: поражены РСЗО «Ураган», «Вампир» и хорватский RAK-SA-12
Сегодня, 10:35
Гладков объяснил ЧП под Белгородом, из-за которого пришлось эвакуировать людей
Сегодня, 10:58
Возле дома в Белгороде, где обнаружили 15 погибших, образовался стихийный мемориал
Сегодня, 11:38
Названы имена пятерых белгородцев, погибших при обрушении дома после атаки ВСУ
Сегодня, 08:44
Жители обвалившегося подъезда дома в Белгороде получат выплаты в 100 тысяч рублей
Сегодня, 06:45
"