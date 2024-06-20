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Металлоинвест поддерживает юные таланты

Металлоинвест поддерживает юные таланты

20 июня 2024, 11:58
Фото: Валерия Воронова
В Старом Осколе состоялась VI Летняя творческая школа «Золотые таланты» для одарённых детей.

Участие в ней приняли более 130 юных артистов со всей России, прошедших конкурсный отбор. С 13 по 18 июня талантливые инструменталисты, вокалисты и хореографы из Белгородской, Курской, Воронежской, Тверской областей, из Москвы, Санкт-Петербурга, Липецка, Самары, Челябинска совершенствовали своё мастерство под чутким руководством профессионалов. Известные музыканты и ведущие педагоги страны занимались с детьми композицией и сольфеджио, изобразительным и декоративно-прикладным искусством, мультипликацией, фотографией, программированием.

Летняя творческая школа «Золотые таланты» — часть проекта «Класс от маэстро». Её проводит Благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» при поддержке Металлоинвеста, при участии Детской школы искусств № 5 Старого Оскола, управления культуры администрации Старооскольского городского округа.

На площадке старооскольской ДШИ № 5, традиционно принимавшей гостей, прошло около 400 индивидуальных и групповых мастер-классов.

— Роскошно! — лаконично прокомментировал занятия талантливый десятилетний вокалист Кирилл Караникола. — В Белгороде я посещаю музыкальную школу. Учусь хоровому и вокальному пению. Здесь я общался с преподавателями из Москвы, это было интересно и полезно, я многому научился.

18 июня на сцене старооскольского Центра культурного развития «Горняк» прошёл гала-концерт юных участников Летней творческой школы. Лучшие выпускники выступили сольно в сопровождении симфонического оркестра Белгородской филармонии. Зрители увидели яркие музыкальные номера сводных инструментальных, фольклорных и хореографических ансамблей, созданных во время работы творческой школы.

Олеся Олейникова

Фото Валерия Воронова

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#Артем Черненко#Общество#Белгородская область#Культура#Старый Оскол#Металлоинвест#Искусство#Гала-концерт#Детская школа искусств
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