Металлоинвест поддерживает юные таланты

Участие в ней приняли более 130 юных артистов со всей России, прошедших конкурсный отбор. С 13 по 18 июня талантливые инструменталисты, вокалисты и хореографы из Белгородской, Курской, Воронежской, Тверской областей, из Москвы, Санкт-Петербурга, Липецка, Самары, Челябинска совершенствовали своё мастерство под чутким руководством профессионалов. Известные музыканты и ведущие педагоги страны занимались с детьми композицией и сольфеджио, изобразительным и декоративно-прикладным искусством, мультипликацией, фотографией, программированием.