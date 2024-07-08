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Published Сегодня, 11:45

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Набережная реки Оскол

Металлоинвест поддержит разработку плана развития исторического центра Старого Оскола

8 июля 2024, 11:45
Фото: Управление корпоративных коммуникаций АО «ОЭМК им. А. А. Угарова»
Набережная реки Оскол
Компания «Металлоинвест» в рамках программы социально-экономического партнёрства с Белгородской областью финансирует разработку мастер-плана комплексного развития исторической части г. Старый Оскол.

На этой территории расположены краеведческий и художественный музеи, дом художника, театр для детей и молодежи, Центр молодежных инициатив, парк Воинской славы, памятник основателям города. Рядом — городской пляж «Юность» и набережная реки Оскол.

«Исторический центр — это связующее звено между юго-западной и северо-восточной частями Старого Оскола. Мы создаем стратегию развития общественных пространств, жилой застройки, транспортной и социальной инфраструктуры с опорой на интересы жителей, — рассказала начальник департамента имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского округа Екатерина Сапрыкина. — Главная задача — повысить привлекательность города для его жителей и гостей, сделать его более комфортным и удобным».

Разработкой плана занимается архитектурное бюро «Ленгипрогор» из Санкт-Петербурга. Специалисты компании имеют большой опыт аналогичной работы. Ими составлено более 25 схем территориального планирования регионов и муниципальных образований, свыше 20 стратегий и концепций социально-экономического развития регионов и муниципальных образований, в том числе в Санкт-Петербурге, Владимире, Саранске, Самаре, Иркутске. В 2023 году был разработан и утверждён проект планировки территории Белого квартала в Белгороде.

Работа ведётся при активном участии жителей. В мае состоялся онлайн-опрос горожан, а 20 июня прошли первые общественные слушания, в ходе которых старооскольцы высказали свои идеи и пожелания по преобразованию центра города.

При поддержке Металлоинвеста в Старом Осколе уже реализовано несколько крупных проектов, изменивших «лицо» города. Выполнена роспись фасада Центральной библиотеки имени А. С. Пушкина и детской музыкальной школы №5. Реконструированы мемориал Славы у Атаманского леса, Центр современного искусства «Быль» и Центр молодежных инициатив. Завершены основные работы по реконструкции центральной набережной Старого Оскола и первой очереди благоустройства территории набережной реки Осколец. Завершён первый этап благоустройства Площади Победы. В эти проекты Металлоинвест инвестировал более 700 млн рублей.

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