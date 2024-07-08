Металлоинвест поддержит разработку плана развития исторического центра Старого Оскола

При поддержке Металлоинвеста в Старом Осколе уже реализовано несколько крупных проектов, изменивших «лицо» города. Выполнена роспись фасада Центральной библиотеки имени А. С. Пушкина и детской музыкальной школы №5. Реконструированы мемориал Славы у Атаманского леса, Центр современного искусства «Быль» и Центр молодежных инициатив. Завершены основные работы по реконструкции центральной набережной Старого Оскола и первой очереди благоустройства территории набережной реки Осколец. Завершён первый этап благоустройства Площади Победы. В эти проекты Металлоинвест инвестировал более 700 млн рублей.