Потребительская активность россиян с начала года выросла на 5%

Наибольший рост по числу покупок наблюдается на рынке цветочных товаров. С января по июнь покупатели приобрели 10,9 млн цветов и готовых букетов (+25% к аналогичному периоду 2023 года), потратив 6,5 млрд рублей, это почти на треть (29%) больше, чем в прошлом году. Наибольшей популярностью населения пользовались монобукеты (6,6 млн шт. / 3,9 млрд рублей) и штучные цветы (2 млн шт. / 618 млн рублей). Аналитики группы ВТБ отмечают, что во 2 квартале года спрос на цветы упал на 7% по сравнению с первыми тремя месяцами года. При этом средний чек на эту группу товаров упал на 17%.