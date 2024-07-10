Контрольный пакет акций белгородской «Медтехники» трижды не смогли продать

Напомним, пакет акций «Медтехники» пытались продать три раза. Первый аукцион с начальной ценой 68 млн рублей не состоялся — отсутствовали заявки. Во второй раз покупатель снова не нашёлся. Во время последнего аукциона цену снизили до 34 млн рублей. Но и тогда никто пакет акций покупать не захотел.