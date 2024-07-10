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Published Сегодня, 06:12

Modified Сегодня, 06:15

Updated Сегодня, 06:15

Контрольный пакет акций белгородской «Медтехники» трижды не смогли продать

Контрольный пакет акций белгородской «Медтехники» трижды не смогли продать

10 июля 2024, 06:12
Фото: Изображение Midjourney
Торги проводились в течение 2023 года, но их признали несостоявшимся. Подробнее Бел.Ру сообщили в региональном правительстве.

По информации областного правительства, приватизация пакета акций АО «Медтехника» (доля в размере 50,99% уставного капитала, принадлежащая Белгородской области) запланирована была на 2023 год.

В течение ушедшего года проводились торги. Но предложений не поступило, поэтому аукцион признали не состоявшимся. Затем были объявлены торги посредством публичного предложения, но и они не состоялись из-за отсутствия заявок.

Напомним, пакет акций «Медтехники» пытались продать три раза. Первый аукцион с начальной ценой 68 млн рублей не состоялся — отсутствовали заявки. Во второй раз покупатель снова не нашёлся. Во время последнего аукциона цену снизили до 34 млн рублей. Но и тогда никто пакет акций покупать не захотел.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Цена#Аукцион#Продажа#Эксклюзив#Приватизация#Торги#Акции#Медтехника#Белгород
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