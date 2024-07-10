Контрольный пакет акций белгородской «Медтехники» трижды не смогли продать

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
По информации областного правительства, приватизация пакета акций АО «Медтехника» (доля в размере 50,99% уставного капитала, принадлежащая Белгородской области) запланирована была на 2023 год.
В течение ушедшего года проводились торги. Но предложений не поступило, поэтому аукцион признали не состоявшимся. Затем были объявлены торги посредством публичного предложения, но и они не состоялись из-за отсутствия заявок.
Напомним, пакет акций «Медтехники» пытались продать три раза. Первый аукцион с начальной ценой 68 млн рублей не состоялся — отсутствовали заявки. Во второй раз покупатель снова не нашёлся. Во время последнего аукциона цену снизили до 34 млн рублей. Но и тогда никто пакет акций покупать не захотел.