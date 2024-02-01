И снова ни с чем: белгородские власти со второй попытки не продали акции «Медтехники»

Акции белгородского АО «Медтехника» снова никто не купил

Пакет акций белгородской «Медтехники» уже во второй раз никто не захотел покупать. Торги должны были состояться 1 февраля, однако покупателя так и не нашли. О неудавшейся второй попытке рассказали в «Абиреге».