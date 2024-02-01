И снова ни с чем: белгородские власти со второй попытки не продали акции «Медтехники»

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
В Белгороде провели повторный аукцион по продаже пакета акций «Медтехники», заявки на участие принимались до 23 января. Однако покупатель акций не нашёлся и во второй раз.
На продажу правительство Белгородской области выставляло 50,99% акций АО «Медтехника». Приватизации подлежало 2,93 тыс. акций. Цена в ходе последнего аукциона снизилась до 34 млн рублей, однако это не помогло привлечь покупателя.
Напомним, что первые торги прошли в декабре 2023 года, однако и тогда пакет акций никто не захотел выкупить.
АО «Медтехника» ремонтирует и обслуживает медицинское оборудование с 2002 года.