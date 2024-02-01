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Published Сегодня, 08:58

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

Акции белгородского АО «Медтехника» снова никто не купил

И снова ни с чем: белгородские власти со второй попытки не продали акции «Медтехники»

1 февраля 2024, 08:58
Фото: 1MI

Акции белгородского АО «Медтехника» снова никто не купил

Пакет акций белгородской «Медтехники» уже во второй раз никто не захотел покупать. Торги должны были состояться 1 февраля, однако покупателя так и не нашли. О неудавшейся второй попытке рассказали в «Абиреге».

В Белгороде провели повторный аукцион по продаже пакета акций «Медтехники», заявки на участие принимались до 23 января. Однако покупатель акций не нашёлся и во второй раз.

На продажу правительство Белгородской области выставляло 50,99% акций АО «Медтехника». Приватизации подлежало 2,93 тыс. акций. Цена в ходе последнего аукциона снизилась до 34 млн рублей, однако это не помогло привлечь покупателя.

Напомним, что первые торги прошли в декабре 2023 года, однако и тогда пакет акций никто не захотел выкупить.

АО «Медтехника» ремонтирует и обслуживает медицинское оборудование с 2002 года.

Вторая попытка: белгородские власти вновь продают пакет акций «Медтехники»
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#Белгородская область#Аукцион#Новости Белгорода#Акции#Медтехника#Белгород#Александра Склярова
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