Новый аукцион: белгородское правительство продаёт пакет акций

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Правительство Белгородской области выставило на продажу контрольный пакет акций АО «Медтехника» за 68 млн рублей. Шаг аукциона составляет 680 тыс. рублей, задаток — 6,8 млн рублей. Торги проведут 4 декабря.
Министерству имущественных и земельных отношений Белгородской области принадлежит 50,99% компании, 30% — бывшему гендиректору Илье Коптяеву. Приватизации подлежит — 2,93 тыс. акций.
АО «Медтехника» занимается ремонтом и обслуживанием медицинского оборудования. В прошлом году выручка компании сократилась на 9,3% — до 76,4 млн рублей. Чистая прибыль составила 1,3 млн рублей.