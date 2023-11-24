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Белгородские власти выставили на продажу контрольный пакет акций АО «Медтехника»

Новый аукцион: белгородское правительство продаёт пакет акций

24 ноября 2023, 13:35
Фото: 1MI

Белгородские власти выставили на продажу контрольный пакет акций АО «Медтехника»

50,99% компании принадлежит министерству имущественных отношений региона, приватизации подлежит 2,93 тыс. акций. Начальная цена аукциона составила 68 млн рублей. Подробности сообщил «Абирег».

Правительство Белгородской области выставило на продажу контрольный пакет акций АО «Медтехника» за 68 млн рублей. Шаг аукциона составляет 680 тыс. рублей, задаток — 6,8 млн рублей. Торги проведут 4 декабря.

Министерству имущественных и земельных отношений Белгородской области принадлежит 50,99% компании, 30% — бывшему гендиректору Илье Коптяеву. Приватизации подлежит — 2,93 тыс. акций.

АО «Медтехника» занимается ремонтом и обслуживанием медицинского оборудования. В прошлом году выручка компании сократилась на 9,3% — до 76,4 млн рублей. Чистая прибыль составила 1,3 млн рублей.

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#Белгородская область#Экономика#Аукцион#Новости Белгорода#Акции#Медтехника#Белгород#Александра Склярова
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