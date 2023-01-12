В Белгородской области проведут аукцион на освоение месторождения железных руд

Участок недр «Приосколье» предоставят в пользование для разведки и добычи полезных ископаемых, в том числе для использования отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств. Месторождение будет предоставлено сроком на 20 лет с даты государственной регистрации лицензии.