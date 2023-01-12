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В Белгородской области проведут аукцион на освоение месторождения железных руд

Сегодня, 14:41
Аукцион проведут 17 февраля. Победитель аукциона получит право пользоваться участком недр, который расположен в Старооскольском горокруге и Чернянском районе.

Участок недр «Приосколье» предоставят в пользование для разведки и добычи полезных ископаемых, в том числе для использования отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств. Месторождение будет предоставлено сроком на 20 лет с даты государственной регистрации лицензии.

Известно, что площадь участка составляет 2,34 кв. км. Заявки на участие в аукционе начали принимать с 30 декабря. Результаты аукциона проведут 17 февраля. Начальная стоимость пользования месторождением составляет 15,3 млрд рублей.

Напомним, что в ноябре 2006 года аукцион на освоение Приосколького месторождения железных руд выиграл Магнитогорский меткомбинат. Холдинг планировал добывать 25 млн тонн железной руды в год. В 2015 году после длительного простоя от участка холдинг отказался.

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#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Старый Оскол#Чернянский район#Руда#Железная руда#Месторождение#Приоскольское месторождение#Полезные ископаемые#Аукцион#Алина Харина
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