В Белгородской области проведут аукцион на освоение месторождения железных руд

Участок недр «Приосколье» предоставят в пользование для разведки и добычи полезных ископаемых, в том числе для использования отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств. Месторождение будет предоставлено сроком на 20 лет с даты государственной регистрации лицензии.
Известно, что площадь участка составляет 2,34 кв. км. Заявки на участие в аукционе начали принимать с 30 декабря. Результаты аукциона проведут 17 февраля. Начальная стоимость пользования месторождением составляет 15,3 млрд рублей.
Напомним, что в ноябре 2006 года аукцион на освоение Приосколького месторождения железных руд выиграл Магнитогорский меткомбинат. Холдинг планировал добывать 25 млн тонн железной руды в год. В 2015 году после длительного простоя от участка холдинг отказался.