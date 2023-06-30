В Белгороде на аукцион выставили недвижимость бывшего учебного центра Росавтодора

В Белгороде на аукцион выставили землю площадью 0,7 га и здания общей площадью 7,2 тыс. кв. м. на улице Мичурина, 79е. Это бывший учебный центр Росавтодора. Здесь обустроена площадка в 5,9 тыс. кв. м для вождения.