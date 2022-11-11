Комплексное развитие территорий могут объединить с аукционами «за долю»

Законопроект разрабатывался совместными усилиями со специалистами Минстроя РФ, уточнил Мутко. В систему комплексного развития территорий (КРТ) будут интегрированы аукционы «за долю», проводимые компанией «Дом.РФ» с 2020 года. От стандартных торгов их отличают условия проведения, подчеркнул официальный представитель «Дом.РФ».



Предметом продажи федеральной собственности являются в данном случае объемы помещений в уже готовых зданиях, которые по завершении строительных работ застройщики передают компании «Дом.РФ». В институте развития констатировали, что благодаря аукционам «за долю» строительные организации могут рассчитывать на сокращения издержек на начальной стадии реализации проектов при покупке земель.

Прозвучала инициатива о распространении этой практики на систему КРТ, ориентированную на ревитализацию земельных участков, находящихся в федеральной собственности. Из заявления заместителя гендиректора «Дом.РФ» Дениса Филиппова следует, что с появлением закона о КРТ в субъектах РФ быстрее дается старт масштабным проектам, предусматривающим строительство жилья.



Сейчас мы видим возможность сделать процесс еще более привлекательным для инвесторов с помощью объединения этого механизма с аукционами «за долю», которые снижают расходы застройщиков и дадут регионам возможность решать важные социальные задачи, - проинформировал Филиппов. - Это будет дополнительный рычаг ускорения «перезагрузки» заброшенных федеральных земель, градостроительный потенциал которых огромен».