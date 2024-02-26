Попытка № 3: белгородские власти вновь попробуют продать пакет акций «Медтехники»

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Контрольный пакет акций АО «Медтехника» снова выставили на торги. Ранее аукцион с начальной ценой 68 млн рублей не состоялся — отсутствовали заявки. Во второй раз покупатель снова не нашёлся. Во время последнего аукциона цену снизили до 34 млн рублей.
Сейчас акции попытаются продать в третий раз. Цена отсечения составляет 34 млн рублей. Заявки принимают до 18 марта. Сами торги пройдут 25 марта.
Продавать будут 50,99% акций компании, принадлежащие министерству имущественных и земельных отношений региона, пишет издание. Приватизации подлежит 2,93 тыс. акций.
Первые торги прошли в декабре 2023 года. Вторые — в феврале 2024-го.