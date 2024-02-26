Попытка № 3: белгородские власти вновь попробуют продать пакет акций «Медтехники»

Контрольный пакет акций АО «Медтехника» снова выставили на торги. Ранее аукцион с начальной ценой 68 млн рублей не состоялся — отсутствовали заявки. Во второй раз покупатель снова не нашёлся. Во время последнего аукциона цену снизили до 34 млн рублей.