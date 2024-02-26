Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:14

Published Сегодня, 10:14

Modified Сегодня, 10:14

Updated Сегодня, 10:14

Контрольный пакет акций белгородской «Медтехники» снова выставили на торги

Попытка № 3: белгородские власти вновь попробуют продать пакет акций «Медтехники»

26 февраля 2024, 10:14
Фото: 1MI

Контрольный пакет акций белгородской «Медтехники» снова выставили на торги

На продажу выставят 50,99% акций компании АО «Медтехника». Заявки принимаются до 18 марта, пишет «Абирег».

Контрольный пакет акций АО «Медтехника» снова выставили на торги. Ранее аукцион с начальной ценой 68 млн рублей не состоялся — отсутствовали заявки. Во второй раз покупатель снова не нашёлся. Во время последнего аукциона цену снизили до 34 млн рублей.

Сейчас акции попытаются продать в третий раз. Цена отсечения составляет 34 млн рублей. Заявки принимают до 18 марта. Сами торги пройдут 25 марта.

Продавать будут 50,99% акций компании, принадлежащие министерству имущественных и земельных отношений региона, пишет издание. Приватизации подлежит 2,93 тыс. акций.

Первые торги прошли в декабре 2023 года. Вторые — в феврале 2024-го.

И снова ни с чем: белгородские власти со второй попытки не продали акции «Медтехники»
Узнать подробнее
Читайте также:
И снова ни с чем: белгородские власти со второй попытки не продали акции «Медтехники»Вторая попытка: белгородские власти вновь продают пакет акций «Медтехники»Никто не захотел выкупить контрольный пакет акций белгородской «Медтехники»
#Экономика#Аукцион#Новости Белгорода#Акции#Медтехника#Белгород#Алина Харина
Подпишитесь
Дроны-камикадзе вывели из строя инфраструктурный объект в Белгородской области
Сегодня, 12:38
В Белгороде освободился пост главного по платным парковкам
Сегодня, 09:31
«Вас не смущает натовский супергерой?» Белгородец не оценил образы аниматоров в ТЦ
Сегодня, 12:50
«Эмираты и шубы жёнам важнее»: бизнес отказывается помогать в ремонте после обстрелов
Сегодня, 07:37
Названа сумма ущерба, причинённого белгородским аграриям в результате атак ВСУ
Сегодня, 10:51
Объявлен кастинг тысячи рок-музыкантов
Сегодня, 11:11