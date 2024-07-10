Дети из Белгорода подготовили рассказы о заводе «ОМК Энергомаш»

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Участников поделили на две возрастные группы: от пяти до девяти лет, а также от 10 лет и старше. В эссе ребята рассуждали о профессии родителей, делились впечатлениями о днях открытых дверей, которые проводились в прошлые годы, представляли, как будет выглядеть завод через несколько десятилетий. Победителей определяли сами заводчане, проголосовав в социальной сети предприятия за понравившиеся истории.
В младшей возрастной группе первое место заняла восьмилетняя Елена Ветрова с рассказом о своем отце — котельщике Михаиле Ветрове. Благодаря поддержке ОМК семьи сотрудников белгородского завода смогли отдохнуть на базе «Металлург» в Нижегородской области. Елена вместе с сестрой и мамой третий месяц проживает в городе Выксе и уже соскучилась по папе, поэтому и рассказ девочки получился душевным и трогательным.
В старшей возрастной категории победил Даниил Горбунов, который написал о строительстве и развитии завода. Юный белгородец также представил, как будет выглядеть «ОМК Энергомаш» в будущем.
Участников конкурса пригласили в заводской музей на экскурсию, где рассказали об основных вехах истории «ОМК Энергомаш». Также ребята во время интерактивной программы самостоятельно собрали объекты, в строительстве которых участвовал белгородский завод.
«Заводчане передали на конкурс более десятка забавных, трогательных и даже фантастических историй, написанных от руки или отправленных на электронную почту. Среди них были и рассказы-комиксы — дети проявляли фантазию и удивляли особенным взглядом на заводские профессии. Возможно, этот конкурс помог девочкам и мальчикам лучше узнать о работе на предприятии, и они пойдут по стопам родителей, став частью команды ОМК», — прокомментировала начальник управления по коммуникациям «ОМК Энергомаш» Виктория Замулина.