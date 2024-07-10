Дети из Белгорода подготовили рассказы о заводе «ОМК Энергомаш»

Участников поделили на две возрастные группы: от пяти до девяти лет, а также от 10 лет и старше. В эссе ребята рассуждали о профессии родителей, делились впечатлениями о днях открытых дверей, которые проводились в прошлые годы, представляли, как будет выглядеть завод через несколько десятилетий. Победителей определяли сами заводчане, проголосовав в социальной сети предприятия за понравившиеся истории.