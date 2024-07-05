Сотрудники «ОМК Энергомаш» побывали на первом молодежном форуме ОМК

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Слоган «Мыслить масштабно» точно отражал цели, которые стояли перед участниками, — наполнить молодежное движение новыми силами и смыслами, а также предложить свое видение решения глобальных задач, которые стоят перед компанией.
На стратегической сессии молодые специалисты совместно с руководителями и экспертами прорабатывали в группах перспективы и варианты трансформации молодежных программ, вопросы поддержки и развития молодежи. Они также предлагали идеи, которые сделают ОМК еще более привлекательным работодателем для соискателей и сотрудников в возрасте до 35 лет.
Белгородский завод «ОМК Энергомаш» представили семь сотрудников. Все они в течение года участвовали в волонтерских акциях, добивались успеха в спорте, вели активную общественную жизнь.
«Мы планируем активно развивать молодежное движение на предприятии, опираясь на лучшие практики, обсуждаемые на форуме „Поколение“. Посмотрев на опыт коллег, у которых уже действуют Советы молодых металлургов, хотелось бы реализовать такое сообщество и на белгородском заводе ОМК. Форум „Поколение“открыл нам глаза на многие вещи, и мы планируем активно внедрять полученные знания и идеи. Уверена, что это позволит создать еще более привлекательную и поддерживающую среду для молодых специалистов», — сказала участница форума, начальник управления по коммуникациям «ОМК Энергомаш» Виктория Замулина.
В рамках деловой программы на форуме выступил председатель Совета директоров Анатолий Седых. Руководитель промышленной группы ОМК рассказал о 30-летней истории компании, поделился личными и профессиональными историями, ответил на вопросы аудитории. Анатолий Седых предложил сделать форум «Поколение» ежегодным.
«Очень почетно оказаться на таком представительном мероприятии. В нашей компании работают уже 38 тысяч человек, и у нас востребованы молодые люди, которые готовы развиваться. Молодежному движению в ОМК более 20 лет. Настало время осмыслить его результаты, подумать о новой структуре, форме, целях и задачах», — напутствовал участников форума председатель Совета директоров ОМК Анатолий Седых.
Также форум включал мотивационные встречи и деловые игры, а завершилась программа экскурсией и квестом по Москве.
СПРАВКА:
Всего в группе ОМК работают более 38 тысяч человек, из них около 11 тысяч — сотрудники до 35 лет. В 2023 году в компанию приняли на работу более 3 тысяч молодых специалистов.