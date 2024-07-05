Сотрудники «ОМК Энергомаш» побывали на первом молодежном форуме ОМК

«Мы планируем активно развивать молодежное движение на предприятии, опираясь на лучшие практики, обсуждаемые на форуме „Поколение“. Посмотрев на опыт коллег, у которых уже действуют Советы молодых металлургов, хотелось бы реализовать такое сообщество и на белгородском заводе ОМК. Форум „Поколение“открыл нам глаза на многие вещи, и мы планируем активно внедрять полученные знания и идеи. Уверена, что это позволит создать еще более привлекательную и поддерживающую среду для молодых специалистов», — сказала участница форума, начальник управления по коммуникациям «ОМК Энергомаш» Виктория Замулина.