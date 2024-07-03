Группа ОМК опубликовала отчет об устойчивом развитии за 2023 год

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
В отчете содержатся сведения о вкладе в реализацию национальных проектов России и в достижение Целей устойчивого развития ООН. Документ подготовили в соответствии с международными стандартами отчетности в области устойчивого развития Глобальной инициативы по отчетности (GRI Standards).
«ОМК реализует комплексные, масштабные проекты в регионах присутствия, направленные на повышение качества жизни и благополучия наших сотрудников, их близких и всех жителей. Мы системно развиваем инфраструктуру, заботимся о здоровье работников предприятий и их семей, регулярно повышаем зарплаты и расширяем социальный пакет. Реализуем экологические программы. Мы возродили молодежные советы на заводах группы ОМК, развиваем наставничество, постоянно повышаем качество условий труда. Социальный годовой отчет, который мы подготовили, позволит узнать в подробностях о работе ОМК в области устойчивого развития в 2023 году», — прокомментировала президент промышленной группы ОМК Наталья Еремина.
Ознакомиться с отчетом можно по ссылке AR_2023_OMK.pdf
В годовом отчете рассказывается, что в 2023 году в ОМК разработали и приняли политику «Устойчивое развитие и позитивные изменения» и социальную политику. В будущем компания планирует создать доступный для всех сотрудников курс по устойчивому развитию, а также продолжить развивать программу по внедрению инклюзии.
ОМК увеличила объем средств, которые вложила в 2023 году в решение социальных вопросов. Общий объем спонсорской и благотворительной помощи составил более 1,6 млрд руб.
В 2023 году ОМК объявила, что вложит в развитие инфраструктуры городского округа Выкса Нижегородской области около 30 млрд рублей в ближайшие годы. К 2030 году для сотрудников завода в Выксе планируется построить 5 тыс. квартир. Чтобы улучшить качество ЖКХ города, ОМК профинансировала разработку в Выксе проекта по строительству системы единого водозабора, блочно-модульных котельных, реконструкции и строительства дорог. В рамках развития инфраструктуры уже завершилась подготовка проектной документации современного клинико-диагностического центра «Медси», его планируется построить в Выксе в рамках ГЧП правительством региона в 2027 г. По ОМС и ДМС здесь будут обслуживать около 170 тыс. жителей Выксы и трех соседних районов.
Также при поддержке ОМК в Чусовом открыли образовательно-производственный кластер «Металлургия» на базе Чусовского индустриального техникума, лабораторию автомоделирования в детском технопарке и благоустроили городской парк «Ермак».
Комплекс мероприятий по заботе о здоровье и безопасности сотрудников на рабочем месте позволил в отчетном году на 10% снизить число случаев производственного травматизма (показатель LTIFR) по группе ОМК.
Компания масштабировала грантовый конкурс «ОМК Партнерство»: участие принимали социально ориентированные НКО и волонтеры 44 из 45 городов присутствия компании. ОМК продолжила объединение усилий с крупными региональными НКО. Программа по развитию соцпредпринимательства «Начни свое дело» также расширила географию.
Компания поддержала открытие Центра социализации для глухих и слабослышащих в Белгороде.
Группа ОМК и «Больше, чем путешествие» подписали соглашение о сотрудничестве и развитии туризма в Нижегородской области. А благовещенский завод ОМК включили в национальный онлайн-путеводитель по промышленному туризму России.
Благодаря проекту фонда «ОМК-Участие» по трудоустройству «Выкса. Работа есть» люди с инвалидностью получили работу, а проект «Выкса. Доступ есть» помог вовлечь инвалидов в культурную жизнь города.
Приоритетами группы ОМК в области охраны окружающей среды остаются эффективное использование всех ресурсов и снижение негативного воздействия на природу. За 2023 год ОМК увеличила долю повторного использования и переработки отходов выше 90% и на 29% снизила долю потребляемой воды. Компания также выстраивает и совершенствует систему управления потреблением энергии и энергоэффективностью. Результатами этой работы стало снижение на 1,2% доли валовых выбросов парниковых газов. На 3,1% снизился интегральный показатель по трем основным видам воздействия на окружающую среду.
В статистической части отчета обозначено, что число сотрудников ОМК в 2023 году достигло более 36 тысяч человек. Средний возраст — 42,3 года. В прошлом году на работу приняли 1 606 молодых специалистов после окончания учебных заведений.