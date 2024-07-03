Группа ОМК опубликовала отчет об устойчивом развитии за 2023 год

В 2023 году ОМК объявила, что вложит в развитие инфраструктуры городского округа Выкса Нижегородской области около 30 млрд рублей в ближайшие годы. К 2030 году для сотрудников завода в Выксе планируется построить 5 тыс. квартир. Чтобы улучшить качество ЖКХ города, ОМК профинансировала разработку в Выксе проекта по строительству системы единого водозабора, блочно-модульных котельных, реконструкции и строительства дорог. В рамках развития инфраструктуры уже завершилась подготовка проектной документации современного клинико-диагностического центра «Медси», его планируется построить в Выксе в рамках ГЧП правительством региона в 2027 г. По ОМС и ДМС здесь будут обслуживать около 170 тыс. жителей Выксы и трех соседних районов.