Генеральный директор ОМК Петр Трушин возглавил жюри премии «HR-бренд» от HeadHunter

«Мне впервые посчастливилось быть в роли председателя жюри этой премии, и это очень полезный опыт. Благодаря премии в некотором смысле мы прикоснулись к будущему и увидели тренды, которые повлияют на нашу профессиональную жизнь. Я внимательно ознакомился со всеми заявками и отметил много интересных проектов. Что приятно, у многих компаний, как и у ОМК, в приоритете — забота о сотрудниках, их благополучии, их семьях. Понравилось, когда участники на стандартные задачи, например, подбор персонала, смотрели по-новому и предлагали оригинальные решения: привлечение женщин на производственные профессии, яркие рекламные кампании, инструменты искусственного интеллекта», — отметил Петр Трушин на церемонии вручения премий.