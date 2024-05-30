Группа ОМК окажет поддержку семьям сотрудников и вручит более 2,5 тыс. подарков

ОМК поможет сотрудникам, которые воспитывают детей с инвалидностью, многодетным и одиноким родителям. На каждого ребенка выдадут подарочный сертификат, на который в магазинах-партнерах можно приобрести одежду, книги, канцелярию, спортивный инвентарь и другие необходимые вещи. Сертификат сотрудник-родитель может использовать до конца 2024 года.