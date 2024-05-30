Группа ОМК окажет поддержку семьям сотрудников и вручит более 2,5 тыс. подарков

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
ОМК поможет сотрудникам, которые воспитывают детей с инвалидностью, многодетным и одиноким родителям. На каждого ребенка выдадут подарочный сертификат, на который в магазинах-партнерах можно приобрести одежду, книги, канцелярию, спортивный инвентарь и другие необходимые вещи. Сертификат сотрудник-родитель может использовать до конца 2024 года.
Впервые ОМК провела акцию «Забота объединяет» в 2022 году. Благодаря этому семьи сотрудников получили дополнительную материальную поддержку. Только в 2023-м компания передала заводчанам более 2,5 тысяч сертификатов по программе «Забота объединяет».
«В этом году планируем вручать подарочные карты с 15 июля. Такая поддержка со стороны работодателя для людей в регионах является важной, ведь помогает снизить нагрузку на семейный бюджет. Сроки акции позволяют заводчанам-родителям использовать средства, в том числе на подготовку детей к новому учебному году, когда и так много затрат. Надеемся, что приятные и полезные подарки добавят радости и хорошего настроения в летние каникулы и в преддверии Дня знаний», — отметила начальник управления по социальному развитию группы ОМК Елена Скалкина.