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Группа ОМК окажет поддержку семьям сотрудников и вручит более 2,5 тыс. подарков

Группа ОМК окажет поддержку семьям сотрудников и вручит более 2,5 тыс. подарков

30 мая 2024, 09:40
Фото: ОМК
Группа ОМК в третий раз запустила акцию «Забота объединяет» в регионах, где работают ее предприятия. В Год семьи компания вручит более 2, 5 тысяч подарочных сертификатов семьям заводчан.
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ОМК поможет сотрудникам, которые воспитывают детей с инвалидностью, многодетным и одиноким родителям. На каждого ребенка выдадут подарочный сертификат, на который в магазинах-партнерах можно приобрести одежду, книги, канцелярию, спортивный инвентарь и другие необходимые вещи. Сертификат сотрудник-родитель может использовать до конца 2024 года.

Впервые ОМК провела акцию «Забота объединяет» в 2022 году. Благодаря этому семьи сотрудников получили дополнительную материальную поддержку. Только в 2023-м компания передала заводчанам более 2,5 тысяч сертификатов по программе «Забота объединяет».

«В этом году планируем вручать подарочные карты с 15 июля. Такая поддержка со стороны работодателя для людей в регионах является важной, ведь помогает снизить нагрузку на семейный бюджет. Сроки акции позволяют заводчанам-родителям использовать средства, в том числе на подготовку детей к новому учебному году, когда и так много затрат. Надеемся, что приятные и полезные подарки добавят радости и хорошего настроения в летние каникулы и в преддверии Дня знаний», — отметила начальник управления по социальному развитию группы ОМК Елена Скалкина.
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