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Updated Сегодня, 12:39

Форум ОМК

Сотрудница «ОМК Энергомаш» представила завод на Международном экономическом форуме

10 июня 2024, 12:33
Фото: ОМК
Форум ОМК
Делегация группы ОМК посетила Международный экономический форум для молодежи. Заводчане из четырех регионов представили компанию в Санкт-Петербурге — это амбассадоры, волонтеры, спортсмены, члены Советов молодых металлургов и активисты предприятий.

В их число вошла и сотрудница «ОМК Энергомаш» из Белгорода Василина Трифонова.

Молодежь обсуждала развитие волонтерского движения, популяризацию науки, прорабатывала навыки делового общения, изучала личный бренд и успешные стартапы. Во время диалогов с лидерами мнений, с представителями крупнейших компаний и владельцами бизнеса ребята получили ценные советы и вдохновились на дальнейший рост и развитие.

Сотрудница белгородского завода ОМК Василина Трифонова на форум попала благодаря активной жизненной позиции: она входит в Совет молодых металлургов, помогает в организации заводских мероприятий, участвует в волонтерских акциях, два ее проекта победили в грантовом конкурсе «ОМК Партнерство». На молодежном форуме она изучила надпрофессиональные компетенции, особенности деловой коммуникации и даже совершила путешествие в мир искусственного интеллекта.

«Для меня участие в форуме — это возможность научиться новому, перенять опыт профессионалов, познакомиться с новыми людьми. Как лингвисту мне было интересно посетить сессию „Языковое разнообразие как инвестиция“. Мы рассматривали не только языковые аспекты, технологии и искусственный интеллект, но и как влияет уровень и качество владения языком у населения на экономические показатели страны. А еще меня удивило, что, несмотря на проникновение технологий и искусственного интеллекта практически во все сферы нашей жизни, лидеры российского бизнеса выбирают ориентацию на человека» — поделилась своими впечатлениями об участии Василина Трифонова.
Форум ОМКФорум ОМК
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