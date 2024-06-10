Сотрудница «ОМК Энергомаш» представила завод на Международном экономическом форуме

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Молодежь обсуждала развитие волонтерского движения, популяризацию науки, прорабатывала навыки делового общения, изучала личный бренд и успешные стартапы. Во время диалогов с лидерами мнений, с представителями крупнейших компаний и владельцами бизнеса ребята получили ценные советы и вдохновились на дальнейший рост и развитие.
Сотрудница белгородского завода ОМК Василина Трифонова на форум попала благодаря активной жизненной позиции: она входит в Совет молодых металлургов, помогает в организации заводских мероприятий, участвует в волонтерских акциях, два ее проекта победили в грантовом конкурсе «ОМК Партнерство». На молодежном форуме она изучила надпрофессиональные компетенции, особенности деловой коммуникации и даже совершила путешествие в мир искусственного интеллекта.
«Для меня участие в форуме — это возможность научиться новому, перенять опыт профессионалов, познакомиться с новыми людьми. Как лингвисту мне было интересно посетить сессию „Языковое разнообразие как инвестиция“. Мы рассматривали не только языковые аспекты, технологии и искусственный интеллект, но и как влияет уровень и качество владения языком у населения на экономические показатели страны. А еще меня удивило, что, несмотря на проникновение технологий и искусственного интеллекта практически во все сферы нашей жизни, лидеры российского бизнеса выбирают ориентацию на человека» — поделилась своими впечатлениями об участии Василина Трифонова.