Сотрудница «ОМК Энергомаш» представила завод на Международном экономическом форуме

Сотрудница белгородского завода ОМК Василина Трифонова на форум попала благодаря активной жизненной позиции: она входит в Совет молодых металлургов, помогает в организации заводских мероприятий, участвует в волонтерских акциях, два ее проекта победили в грантовом конкурсе «ОМК Партнерство». На молодежном форуме она изучила надпрофессиональные компетенции, особенности деловой коммуникации и даже совершила путешествие в мир искусственного интеллекта.