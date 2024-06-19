Поддержку ветеранов на заводе «ОМК Энергомаш» признали лучшей в регионе

Первичная ветеранская организация белгородского завода ОМК работает уже более 50 лет. Основное направление их работы — забота об одиноких и попавших в тяжелую ситуацию ветеранах предприятия. В прошлом году завод помог 62 бывшим сотрудникам. Члены организации также сохраняют память о работниках–участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла и передают свой трудовой опыт молодым заводчанам, участвуют в патриотическом воспитании молодежи Белгородчины.