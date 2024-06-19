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Поддержку ветеранов на заводе «ОМК Энергомаш» признали лучшей в регионе

Поддержку ветеранов на заводе «ОМК Энергомаш» признали лучшей в регионе

19 июня 2024, 09:23
Фото: ОМК
Совет ветеранов завода «ОМК Энергомаш», входящего в промышленную группу ОМК, победил в региональном этапе Всероссийского конкурса среди ветеранских организаций.

Эксперты высоко оценили, как на предприятии заботятся о бывших сотрудниках. Итоги финального этапа конкурса подведут в следующем году.

Первичная ветеранская организация белгородского завода ОМК работает уже более 50 лет. Основное направление их работы — забота об одиноких и попавших в тяжелую ситуацию ветеранах предприятия. В прошлом году завод помог 62 бывшим сотрудникам. Члены организации также сохраняют память о работниках–участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла и передают свой трудовой опыт молодым заводчанам, участвуют в патриотическом воспитании молодежи Белгородчины.

Еще одной традицией для членов Совета и руководства предприятия является чествование юбиляров. В 2023 году особое внимание уделили Людмиле Гавриловне Лазаревой, которая работала заведующей ведомственным детским садом — ей исполнилось 100 лет. С этой датой ее лично поздравил управляющий директор предприятия Александр Ващенко.

«Завод „ОМК Энергомаш“ — это большая семья, поэтому среди сотрудников появилась фраза „бывших заводчан не бывает“. Даже после выхода на пенсию мы помогаем коллегам, навещаем, привлекаем к работе с молодежью. И никто из заводчан не остается один на один с проблемами. Спасибо жюри конкурса, что оценили нашу работу», — прокомментировал победу в конкурсе председатель ветеранской организации «ОМК Энергомаш» Анатолий Чермошанский.
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#Артем Черненко#Общество#Промышленность#Поддержка#Война#Ветераны#Патриотизм#Белгород#ОМК Энергомаш
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