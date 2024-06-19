Поддержку ветеранов на заводе «ОМК Энергомаш» признали лучшей в регионе

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Эксперты высоко оценили, как на предприятии заботятся о бывших сотрудниках. Итоги финального этапа конкурса подведут в следующем году.
Первичная ветеранская организация белгородского завода ОМК работает уже более 50 лет. Основное направление их работы — забота об одиноких и попавших в тяжелую ситуацию ветеранах предприятия. В прошлом году завод помог 62 бывшим сотрудникам. Члены организации также сохраняют память о работниках–участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла и передают свой трудовой опыт молодым заводчанам, участвуют в патриотическом воспитании молодежи Белгородчины.
Еще одной традицией для членов Совета и руководства предприятия является чествование юбиляров. В 2023 году особое внимание уделили Людмиле Гавриловне Лазаревой, которая работала заведующей ведомственным детским садом — ей исполнилось 100 лет. С этой датой ее лично поздравил управляющий директор предприятия Александр Ващенко.
«Завод „ОМК Энергомаш“ — это большая семья, поэтому среди сотрудников появилась фраза „бывших заводчан не бывает“. Даже после выхода на пенсию мы помогаем коллегам, навещаем, привлекаем к работе с молодежью. И никто из заводчан не остается один на один с проблемами. Спасибо жюри конкурса, что оценили нашу работу», — прокомментировал победу в конкурсе председатель ветеранской организации «ОМК Энергомаш» Анатолий Чермошанский.