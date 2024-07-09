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Published Сегодня, 17:11

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Updated Сегодня, 17:13

Ряд белгородских предприятий обяжут создать дополнительную генерацию

Ряд белгородских предприятий обяжут создать дополнительную генерацию

9 июля 2024, 17:11
Фото: 1MI
Данное решение принял региональный оперштаб. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

Как отметил губернатор, 1 июля показало, что необходимо усилить работу по созданию дополнительной генерации на предприятиях всех форм собственности как в сельском хозяйстве, в сфере промышленности и торговли.

Глава региона добавил, что за последние два года была проведена огромная работа: создана резервная генерация вдоль границы в учреждениях здравоохранения, объектах водоканала.

Это то, что не требовалось по закону в обязательном порядке, но мы понимали, что, исходя из нашей оперативной обстановки, крайне необходимо. Сейчас нужно сделать ещё один серьёзный шаг.
Вячеслав Гладков

О решении оперштаба предпринимателей будут информировать в министерстве экономики и министерстве сколького хозяйства. Мера по созданию дополнительной генерации коснётся объектов промышленности, сельского хозяйства и торговли.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Здравоохранение#Министерство сельского хозяйства#Торговля#Промышленность#Водоканал#Предприятия#Сельское хозяйство#Белгород#Вячеслав Гладков#Министерство экономики#Региональный оперштаб
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