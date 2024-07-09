Ряд белгородских предприятий обяжут создать дополнительную генерацию

Posted Сегодня, 17:11
Published Сегодня, 17:11
Modified Сегодня, 17:13
Updated Сегодня, 17:13
Как отметил губернатор, 1 июля показало, что необходимо усилить работу по созданию дополнительной генерации на предприятиях всех форм собственности как в сельском хозяйстве, в сфере промышленности и торговли.
Глава региона добавил, что за последние два года была проведена огромная работа: создана резервная генерация вдоль границы в учреждениях здравоохранения, объектах водоканала.
Это то, что не требовалось по закону в обязательном порядке, но мы понимали, что, исходя из нашей оперативной обстановки, крайне необходимо. Сейчас нужно сделать ещё один серьёзный шаг.
Вячеслав Гладков
О решении оперштаба предпринимателей будут информировать в министерстве экономики и министерстве сколького хозяйства. Мера по созданию дополнительной генерации коснётся объектов промышленности, сельского хозяйства и торговли.