Почему малыш становится капризным и непослушным и какие ошибки совершают родители?

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Возрастной кризис в полтора года наступает по нескольким причинам. Во-первых, в этот период малыш начинает понимать, что его желания могут быть отвергнуты родителями. Это может вызывать у него разочарование.
Во-вторых, в этом возрасте ребёнок начинает осознавать, что его мама — не только его, она может заниматься делами или общаться с другими людьми. Из-за этого малыш требует больше внимания.
В-третьих, до трёх лет мозг и нервная система ребёнка активно развиваются, что создаёт напряжение и может привести к кризисному поведению.
Специалисты рекомендуют в сложный период уделить ребёнку больше внимания, чаще обнимать его и не препятствовать выражению его эмоций. Кризисный период обычно продолжается не более месяца, после чего поведение малыша возвращается к прежнему состоянию.
Чего не стоит делать? Не критикуйте ребёнка за его испуг и слёзы. В этом возрасте он ещё не умеет контролировать свои эмоции и поведение. Иногда он сам не понимает, почему начинает плакать или кричать. Лучше всего подождать, пока он успокоится.
Не навязывайте ему свою волю. Хотите, чтобы ваш ребёнок был идеальным, но он ведёт себя не так, как вы ожидаете? Не заставляйте его здороваться с посторонними, делиться игрушками или общаться с другими детьми. Вместо того, чтобы вступать в конфликты, попробуйте спокойно объяснить малышу, как правильно вести себя. Самый эффективный способ научить ребёнка — это ваш собственный пример.
Не упрекайте его. Для малыша важно иметь возможность выразить свои эмоции, но он ещё не умеет делать это правильно. Он может кричать, драться или бросать игрушки. Вместо того, чтобы наказывать его за это, обнимите его и объясните, что понимаете, почему он расстроен. Позвольте ему плакать и проявлять своё негодование. Таким образом, он научится принимать окружающий мир со всеми его недостатками.