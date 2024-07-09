Почему малыш становится капризным и непослушным и какие ошибки совершают родители?

Не упрекайте его. Для малыша важно иметь возможность выразить свои эмоции, но он ещё не умеет делать это правильно. Он может кричать, драться или бросать игрушки. Вместо того, чтобы наказывать его за это, обнимите его и объясните, что понимаете, почему он расстроен. Позвольте ему плакать и проявлять своё негодование. Таким образом, он научится принимать окружающий мир со всеми его недостатками.