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В Старом Осколе заблудился семилетний ребёнок. Его нашли сотрудники Росгвардии

30 мая 2023, 13:11
Фото: 1MI
Росгвардейцы оперативно разыскали потерявшегося ребёнка и передали родителям. Мальчик заблудился, когда гулял, сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны.

В Старом Осколе потерялся семилетний мальчик. Его оперативно разыскали местные росгвардейцы.

Экипажи вневедомственной охраны получили ориентировку на ребёнка от оперативного дежурного. Юного старооскольца сотрудники Росгвардии заметили во время патрулирования городского пляжа.

Как оказалось, мальчик гулял в микрорайоне Юность и не заметил, как потерялся. Жизни ребёнка ничего не угрожало. Росгвардейцы передали его инициаторам розыска, а затем его забрали родители.

Ранее сообщалось, что в Валуйском округе пропала 15-летняя девочка. Она ушла из дома 21 мая и не вернулась. Правоохранители проводили доследственную проверку по факту исчезновения подростка.

В Белгородской области пропала 15-летняя девочка-подросток
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#Новости Старого Оскола#Белгородская область#Старый Оскол#Происшествия#Росгвардия#Ребёнок#Пропал ребёнок#Наталья Корявых
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