15-й ребёнок: в Белгородской области нашли семью-рекордсмена

В ЗАГСе рассказали о многодетных белгородских семьях

Руководитель регионального ЗАГСа Татьяна Слюсаренко рассказала о том, сколько за 2023 год детей родилось в многодетных семьях. Кто-то был третьим, а один ребёнок стал 15-м у своей мамы.