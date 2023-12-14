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Published Сегодня, 11:40

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Updated Сегодня, 11:42

Мать и ребёнок

15-й ребёнок: в Белгородской области нашли семью-рекордсмена

14 декабря 2023, 11:40
Фото: 1MI
Мать и ребёнок

В ЗАГСе рассказали о многодетных белгородских семьях

Руководитель регионального ЗАГСа Татьяна Слюсаренко рассказала о том, сколько за 2023 год детей родилось в многодетных семьях. Кто-то был третьим, а один ребёнок стал 15-м у своей мамы.
Сюжет
Дети

За 11 месяцев 2023 года в Белгородской области 58% детей родились либо вторыми в семье, либо стали частью многодетной семьи. При этом третьими по счёту оказались 1446 детей, четвёртыми — 420, пятыми — 153.

Шестые малыши родились в 43 семьях. Седьмые дети — 32 ребёнка — чаще всего рождались в Белгороде и Старооскольском округе. За год в восьми семьях родились восьмые дети, а в шести семьях — девятые.

В Белгородском и Чернянском районах, а также в Губкинском и Старооскольском округах на свет появились десятые в семьях дети, а в Белгороде, Старооскольском округе, Белгородском и Красногвардейском районах — 11-е по счёту малыши.

В семье из Старооскольского округа в этом году родился 12-й ребёнок, а в Красногвардейском районе — 15-й.

Отметим, что за 11 месяцев этого года в регионе также родились 126 пар двойняшек. Ещё у двух семей появились тройняшки.

Тройняшки родились в двух белгородских семьях
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#Белгородская область#Дети#Загс#Многодетные семьи#Белгород#Татьяна слюсаренко#Новорождённые#Александра Склярова
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