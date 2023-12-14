15-й ребёнок: в Белгородской области нашли семью-рекордсмена

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
За 11 месяцев 2023 года в Белгородской области 58% детей родились либо вторыми в семье, либо стали частью многодетной семьи. При этом третьими по счёту оказались 1446 детей, четвёртыми — 420, пятыми — 153.
Шестые малыши родились в 43 семьях. Седьмые дети — 32 ребёнка — чаще всего рождались в Белгороде и Старооскольском округе. За год в восьми семьях родились восьмые дети, а в шести семьях — девятые.
В Белгородском и Чернянском районах, а также в Губкинском и Старооскольском округах на свет появились десятые в семьях дети, а в Белгороде, Старооскольском округе, Белгородском и Красногвардейском районах — 11-е по счёту малыши.
В семье из Старооскольского округа в этом году родился 12-й ребёнок, а в Красногвардейском районе — 15-й.
Отметим, что за 11 месяцев этого года в регионе также родились 126 пар двойняшек. Ещё у двух семей появились тройняшки.