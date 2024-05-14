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Published Сегодня, 14:17

Modified Сегодня, 14:17

Updated Сегодня, 14:17

Дети

Ваш ребёнок мало ест? Не совершайте распространённые ошибки

14 мая 2024, 14:17
Фото: Изображение Midjourney
Дети

Эксперты дали советы для родителей малоежек

Далеко не у всех детей хороший аппетит. Родителем малоежек следует не совершать популярные ошибки. Советами делится издание newia.ru.
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Дети

Для формирования здоровых пищевых привычек важно кормить ребёнка, когда он голоден, и не отвлекать его во время еды мультфильмами или телепередачами. Это позволит малышу сфокусироваться на процессе приёма пищи и осознанно относиться к еде.

Также не стоит превращать процесс кормления младенца в великое событие. Обычно такое наблюдается в семьях с одним ребёнком и множеством родственников. Совершенно иная картина в многодетных семьях, где мама одна: дети садятся за стол и съедают всё, что им предложено, а порой даже просят добавки, не требуя к себе особого внимания.

Важно приучать ребёнка к правильным пищевым привычкам с ранних лет. Для этого стоит соблюдать несколько принципов.

1. Организуйте специальное место для приёма пищи, желательно на кухне за столом. Не допускайте, чтобы ребёнок ел на ходу, на диване или полу.

2. Учитывайте индивидуальные вкусовые предпочтения малыша. Не нужно навязывать ему блюда, которые он наотрез отвергает.

3. Не допускайте частых перекусов между основными приёмами пищи.

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#Маргарита Водолажская#Общество#Дети#Еда#Белгород#Советы
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