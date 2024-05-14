Ваш ребёнок мало ест? Не совершайте распространённые ошибки

Также не стоит превращать процесс кормления младенца в великое событие. Обычно такое наблюдается в семьях с одним ребёнком и множеством родственников. Совершенно иная картина в многодетных семьях, где мама одна: дети садятся за стол и съедают всё, что им предложено, а порой даже просят добавки, не требуя к себе особого внимания.