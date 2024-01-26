Есть ребёнок — нет увольнения: одиноких белгороцев с детьми запретят увольнять

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Государственная Дума приняла закон, запрещающий увольнять родителей, которые воспитывают детей в возрасте до 16 лет в одиночку. В настоящий момент норма распространяется только на тех родителей, чьим детям не исполнилось 14 лет.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что с просьбой внести изменения в законодательство к депутатам уже неоднократно обращались избиратели.
Дети до 16 лет ещё нуждаются в помощи. В такой ситуации увольнение мамы, которая одна растит ребенка, может оставить семью без средств к существованию. Мы должны защитить одиноких родителей, а работодатели — понимать свою ответственность.
Вячеслав Володин