Есть ребёнок — нет увольнения: одиноких белгороцев с детьми запретят увольнять

Госдума утвердила запрет увольнять одиноких родителей детей до 16 лет

Закон будет защищать от увольнения тех одиноких родителей, чьим детям ещё не исполнилось 16 лет. До поправки норма распространялась только на родителей с детьми до 14 лет. Изменения попросили внести избиратели, отметили на официальном сайте Госдумы.