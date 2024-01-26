Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:46

Published Сегодня, 10:46

Modified Сегодня, 10:46

Updated Сегодня, 10:46

Мать и ребёнок

Есть ребёнок — нет увольнения: одиноких белгороцев с детьми запретят увольнять

26 января 2024, 10:46
Фото: Midjourney
Мать и ребёнок

Госдума утвердила запрет увольнять одиноких родителей детей до 16 лет

Закон будет защищать от увольнения тех одиноких родителей, чьим детям ещё не исполнилось 16 лет. До поправки норма распространялась только на родителей с детьми до 14 лет. Изменения попросили внести избиратели, отметили на официальном сайте Госдумы.
Сюжет
Госдума

Государственная Дума приняла закон, запрещающий увольнять родителей, которые воспитывают детей в возрасте до 16 лет в одиночку. В настоящий момент норма распространяется только на тех родителей, чьим детям не исполнилось 14 лет.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что с просьбой внести изменения в законодательство к депутатам уже неоднократно обращались избиратели.

Дети до 16 лет ещё нуждаются в помощи. В такой ситуации увольнение мамы, которая одна растит ребенка, может оставить семью без средств к существованию. Мы должны защитить одиноких родителей, а работодатели — понимать свою ответственность.
Вячеслав Володин
Вход воспрещён: Володин предложил допускать к госслужбе только служивших в армии
Узнать подробнее
Читайте также:
Володин опрашивает россиян насчет запрета суррогатного материнства для иностранцевВолодин: Закон о запрете ЛГБТ‑пропаганды должен защитить права россиянСпикер Госдумы Володин: Борис Джонсон стоит за обстрелами Белгорода и Курска
#Белгородская область#Закон#Госдума#Родитель#Поправки#Белгород#Вячеслав володин#Александра Склярова
Подпишитесь
История о главаре белгородской банды стала поводом для проверки в калужском МВД
Сегодня, 12:02
«Конечно, дико — 34 договора с одним поставщиком»: экс-директор БГБ выступил в суде
Сегодня, 12:57
О чём говорили на заседании Совбеза ООН после крушения Ил-76 под Белгородом?
Сегодня, 07:54
«Её тоже звали Татьяной»: стали известны подробности о погибшей 25 января белгородке
Сегодня, 13:14
Подчинённая Сергиенко получила взятку квартирой? Подробности решения суда об изъятии
Сегодня, 11:59
Сердце «в виде памяти, а не арт-объекта» появится на месте трагедии в Белгороде
Сегодня, 09:56