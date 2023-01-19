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Posted Сегодня, 13:22

Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

Вход воспрещён: Володин предложил допускать к госслужбе только служивших в армии

Сегодня, 13:22
Фото: dumanews.ru
Спикер Госдумы выступил с инициативой допускать на госслужбу только тех, кто прошёл военную службу и имеет военно-учётную специальность. Сам Вячеслав Володин посещал только военную кафедру и сборы. Подробнее — в материале «Новых известий».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил допускать на госслужбу только тех, кто имеет ВУС и опыт военной службы. По его словам, подобный опыт понадобится не только госслужащим, но и тем, кто хочет принять участие в выборах в Госдуму, занять должности в судебной системе и в органах прокуратуры.

Что до самого Володина, он проходил военную кафедру и участвовал в военных сборах, так что ВУС у него точно имеется. Но, как всегда, есть нюанс. Во время частичной мобилизации военком Санкт-Петербурга Сергей Качковский заявил, что прохождение военной кафедры — тоже получение опыта. Глава комитета по обороне и безопасности Совета Федерации РФ Виктор Бондарёв с этим утверждением не согласен и считает, что короткие сборы — не значит служить. Если следовать этой логике, то Вячеслав Володин мог бы и лишиться поста спикера парламента.

Тем не менее у депутатов всё равно остаётся множество лазеек, поскольку они не госслужащие, в отличие от их помощников. Последним на своих стульях усидеть не выйдет, если инициативу одобрят. И если у депутатов выход ещё есть, то правительство страны распускать всё-таки придётся.

Множество высокопоставленных чиновников в армии не служили, в том числе и министр обороны Сергей Шойгу. Председатель правительства Михаил Мушистин в армии тоже не был.

Ещё интереснее выйдет с властями региональными. Так, Рамзан Кадыров не служил, но имеет звание генерал-полковника. Кандидатом на вылет мог бы стать и мэр Москвы Сергей Собянин, который на службе также не был.

Многие другие губернаторы, к слову, тоже не служили, но на фоне спецоперации патриотизмом преисполниться успели. В их числе глава Пермского края Дмитрий Махонин. Про патриотизм он всячески напоминает даже в честь 300-летия образования Перми.

Говоря коротко, найти замену не служившим министрам и губернаторам будет непросто, но это ещё не всё. По данным Росстата, на госслужбе в стране занято 1,4 млн человек. И это не высокопоставленные чиновники, а, по сути, офисные работники.

Многие из них, соответственно, в армии не служили — из-за получения образования или по состоянию здоровья. А ещё: где взять опыт военной службы и ВУС женщинам, которых в армию даже не призывают?

Выходит, что от множества квалифицированных специалистов просто избавятся, а вместо них наберут кого угодно, лишь бы с опытом прохождения службы. Подобное госуправление уже кажется сомнительным, это никак не путь в светлое будущее.

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#Наталья Корявых#Госслужба#Вячеслав володин#Сергей Шойгу#Инициатива#Политика
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