Вход воспрещён: Володин предложил допускать к госслужбе только служивших в армии

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил допускать на госслужбу только тех, кто имеет ВУС и опыт военной службы. По его словам, подобный опыт понадобится не только госслужащим, но и тем, кто хочет принять участие в выборах в Госдуму, занять должности в судебной системе и в органах прокуратуры.
Что до самого Володина, он проходил военную кафедру и участвовал в военных сборах, так что ВУС у него точно имеется. Но, как всегда, есть нюанс. Во время частичной мобилизации военком Санкт-Петербурга Сергей Качковский заявил, что прохождение военной кафедры — тоже получение опыта. Глава комитета по обороне и безопасности Совета Федерации РФ Виктор Бондарёв с этим утверждением не согласен и считает, что короткие сборы — не значит служить. Если следовать этой логике, то Вячеслав Володин мог бы и лишиться поста спикера парламента.
Тем не менее у депутатов всё равно остаётся множество лазеек, поскольку они не госслужащие, в отличие от их помощников. Последним на своих стульях усидеть не выйдет, если инициативу одобрят. И если у депутатов выход ещё есть, то правительство страны распускать всё-таки придётся.
Множество высокопоставленных чиновников в армии не служили, в том числе и министр обороны Сергей Шойгу. Председатель правительства Михаил Мушистин в армии тоже не был.
Ещё интереснее выйдет с властями региональными. Так, Рамзан Кадыров не служил, но имеет звание генерал-полковника. Кандидатом на вылет мог бы стать и мэр Москвы Сергей Собянин, который на службе также не был.
Многие другие губернаторы, к слову, тоже не служили, но на фоне спецоперации патриотизмом преисполниться успели. В их числе глава Пермского края Дмитрий Махонин. Про патриотизм он всячески напоминает даже в честь 300-летия образования Перми.
Говоря коротко, найти замену не служившим министрам и губернаторам будет непросто, но это ещё не всё. По данным Росстата, на госслужбе в стране занято 1,4 млн человек. И это не высокопоставленные чиновники, а, по сути, офисные работники.
Многие из них, соответственно, в армии не служили — из-за получения образования или по состоянию здоровья. А ещё: где взять опыт военной службы и ВУС женщинам, которых в армию даже не призывают?
Выходит, что от множества квалифицированных специалистов просто избавятся, а вместо них наберут кого угодно, лишь бы с опытом прохождения службы. Подобное госуправление уже кажется сомнительным, это никак не путь в светлое будущее.