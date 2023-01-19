Вход воспрещён: Володин предложил допускать к госслужбе только служивших в армии

Что до самого Володина, он проходил военную кафедру и участвовал в военных сборах, так что ВУС у него точно имеется. Но, как всегда, есть нюанс. Во время частичной мобилизации военком Санкт-Петербурга Сергей Качковский заявил, что прохождение военной кафедры — тоже получение опыта. Глава комитета по обороне и безопасности Совета Федерации РФ Виктор Бондарёв с этим утверждением не согласен и считает, что короткие сборы — не значит служить. Если следовать этой логике, то Вячеслав Володин мог бы и лишиться поста спикера парламента.