Володин опрашивает россиян насчет запрета суррогатного материнства для иностранцев

Как сообщает dumatv.ru со ссылкой на Володина, этот вопрос на рассмотрение Думы будет вынесен на следующей неделе. Спикер нижней палаты российского парламента связал такую инициативу с защитой детей от продажи за рубеж. Он сообщил об этом в своем Telegram-канале. Здесь же можно высказать свое мнение на эту тему.
По мнению самого Володина, которое он высказывал ранее, суррогатного материнства для иностранцев в России быть не должно.
24 мая депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о запрете для иностранных граждан и лиц без гражданства пользоваться в РФ услугами суррогатных матерей. Инициатором разработки данного законопроекта выступил сам Володин.