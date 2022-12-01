Володин опрашивает россиян насчет запрета суррогатного материнства для иностранцев

Как сообщает dumatv.ru со ссылкой на Володина, этот вопрос на рассмотрение Думы будет вынесен на следующей неделе. Спикер нижней палаты российского парламента связал такую инициативу с защитой детей от продажи за рубеж. Он сообщил об этом в своем Telegram-канале. Здесь же можно высказать свое мнение на эту тему.